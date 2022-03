Έπειτα από δύο albums που τιμούν τον όρο folk, τα The later tapes vol.1 Antiquities (2019) και The later tapes vol.2 The Parallels (2020), τις καλές κριτικές που απέσπασαν σε Ελλάδα και εξωτερικό, μια σταθερή ροή επιτυχημένων single (“Of Many”, “Sweet Departure” feat. DUSK, “Misfit Yonder”, “Down” with Theo Nt, “If You Want” feat. Thannos, “Glad to know you”, “Water”), που κέρδισαν τις εντυπώσεις των ραδιοφωνικών παραγωγών και μουσικοκριτικών, βρίσκοντας μια θέση στα εγχώρια playlists και απέκτησαν airplay στα Ελληνικά τηλεοπτικά μουσικά κανάλια και ραδιόφωνα, ο Bill Randen “απελευθερώνει” το νέο single “All I can give you”.

Αυτή η κυκλοφορία ανοίγει τον δρόμο για μια σειρά κομματιών που θα οδηγήσουν στον τρίτο του δίσκο μέσα στο 2022.

Το “All I can give you” είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που έχει γράψει και περιγράφει μια κατάσταση απομόνωσης, σκέψης, εσωτερικότητας και αυτογνωσίας, που αντιτάσσεται απέναντι στην παράνοια που προκαλεί η σύγχυση της εποχής. Γεννάει εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από εν δυνάμει τρομοκρατικά καθεστώτα και δογματικούς επιστημονισμούς. Μέσα σε όλα αυτά, η παραμελημένη ανθρώπινη ψυχή είναι το ζητούμενο.

All that I know is nothing at all

scrounging for answers into this world

maybe the feeling, of lo and behold

all I can give you now, is better than gold

Somebody got all his money tenfold

we used to know the right from the wrong

what if our lives just got in the hold

all I can give you now, is better than gold

Hey mister don’t you know

the life you locked away for ever

is coming back to blind you,

in a ray of light,

as we wait for the explosion of the sun,

to set us free again

All I can tell you, is bid you farewell

from all the troubles we live in this hell

maybe an answer, don’t lose your soul

all I can give you now, is better than gold

Into the darkness I ride and I ride

but in the distance I do see a light

maybe God wants it, if we’re not sold

all I can give you now, is better than gold