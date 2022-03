Το “Ground zero dawn” είναι κατ’ ουσίαν ένα folk μοιρολόι με αντιπολεμικό μήνυμα, από εκείνα που η αυθεντική folk τραγουδοποιία συνήθιζε να εκφράζει σε αλλοτινές εποχές. Μια θεματική ασυνήθιστη για την παγκόσμια μουσική κοινότητα του 21ου αιώνα, με ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις. Χωρίς να θέλει να “ξαναανακαλύψει τον τροχό”, θέτει στον ακροατή σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το που θα μπορούσε να φτάσει η ανθρώπινη βία, αναισθησία και ο σκοταδισμός, ενώ καταδεικνύει οτι το αύριο της ανθρωπότητας βρίσκεται διαρκώς κάτω από την απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου. Το lyric video, με τις πολεμικές σκηνές του 2ου παγκοσμίου πολέμου, δένει απόλυτα με την βαριά ατμόσφαιρα και την θρηνώδη φυσαρμόνικα.

The shadows told me to tell you

there must be good in this world

but I heard the word is out there

that the darkness creeping in

to ourselves

Ground zero dawn

ground zero dawn

fade away in the morning light

at the ground zero dawn

In time you’ll say all your prayers

in time you’ll battle with lies

but you know there ain’t no conscience

for the life that waits for you and me

down this line

It’s an eye for an eye my brother

it’s a tooth for a tooth if you will

but you know I have to ask you

will there be a tomorrow

in the end

Ground zero dawn

ground zero dawn

fade away in the morning sun

at the ground zero dawn

Ο Bill Randen είναι ένας κατά βάσιν folk τραγουδοποιός, του οποίου ο ήχος κάποιες φορές πηγαίνει προς το rock ενώ κάποιες άλλες φορές, αγγίζει πιο σκοτεινά ηχητικά μονοπάτια. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικά album, τα The later tapes vol.1 Antiquities (2019) και The later tapes vol.2 The Parallels (2020), που πήραν καλές κριτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αρκετά από τα singles (Of Many, Sweet Departure, Misfit Yonder, Down, If You Want, Glad to know you, Water), κέρδισαν τις εντυπώσεις των ραδιοφωνικών παραγωγών αποκτώντας airplay στα Ελληνικά τηλεοπτικά μουσικά κανάλια και ραδιόφωνα. Το “Ground zero dawn” είναι το δεύτερο κατά σειρά κομμάτι, μετά το “All I can give you” και συνεχίζει τον δρόμο που θα οδηγήσει στον τρίτο του δίσκο.