Ακούγοντας το Johnny Got His Gun, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι πρόκειται για μια ελληνική παραγωγή και ακόμα περισσότερο για μια Ελληνίδα τραγουδίστρια, την Blonge, κατά κόσμον Νατάσα Παυλίδου.

Μια γνωστή παρουσία στη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, με σημαντική προϋπηρεσία σε μουσικά σχήματα όπως οι Jazz Tropical και οι French Keys Band και συμμετοχή σε live των Aroma Caribe.

Το νέο της project – alter ego με τίτλο “Blonge“, γεννήθηκε το διάστημα της καραντίνας και αγκαλιάζει αγαπημένα της είδη, όπως την rnb και την pop/soul μουσική. Ο αγγλικός στίχος και η indie, ηλεκτρονική προσέγγιση είναι χαρακτηριστικά της μουσικής της ταυτότητας.

Στο πρώτο single “Johnny Got His Gun”, σε μουσική και παραγωγή του Τάσου Κορκόβελου και στίχους της ίδιας, είναι έκδηλη η RnB αισθητική, τα soulful φωνητικά με σύγχρονη προσέγγιση και το πάντρεμα ηλεκτρονικών με ηλεκτρακουστικούς ήχους, σε ένα sexy, μυστηριακό αποτέλεσμα. Οι στίχοι μιλούν αλληγορικά για την απόγνωση και την αποξένωση που συχνά βιώνει ένας άνθρωπος, που ενδεχομένως οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις, διαδρομή που αποτυπώνεται και στη μουσική του κομματιού με την ολοένα και πιο κλιμακούμενη ένταση να οδηγεί σε ένα λυτρωτικό φινάλε.

Τόσο το προσωπικό/βιωματικό στοιχείο, όσο και οι κινηματογραφικές πινελιές που αποδίδονται στο official video του κομματιού, το οποίο επιμελείται ο Γιάννης Τόμτσης, ολοκληρώνουν την οπτικοακουστική εμπειρία.

I’ve been counting all my witnesses, I know I never mess around

Spreading rumours hit and run away to paint the town

Out of my mind, out of my grind, never had a missing one

And I’m burning and I’m yearning and I’m praying kneeling on the ground

I’ve been loading up the weapons in my closet, they don’t make a sound

Does it matter when your guts are nowhere to be found

Falling behind, feeling so blue, never solved the mystery you put me through

Oh lord I’m begging still I’m learning while I’m laying six feet underground

Falling, falling, baby can’t you see I’m high I’m rolling

Rising, falling

Falling, falling, baby can’t you see I’m down I’m crawling

Falling, falling

Pull the trigger, shoot the figure, like you’re eager must be real fun

Still I know I’m not the person that can get it done

What goes around comes back around, when you’ve never hurt no one

Johnny’s ready, Johnny’s steady, lord he’s deadly, Johnny got his gun

Falling, falling, baby can’t you see I’m high I’m rolling

Rising, falling

Falling, falling, baby can’t you see I’m down I’m crawling

Falling, falling

Falling, falling, baby can’t you see I’m high I’m rolling

Rising, falling

Falling, falling, baby can’t you see I’m down I’m crawling

Falling, falling

—————————

Η Blonge, κατά κόσμο Nατάσα Παυλίδου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον και την κλίση της προς τη μουσική, αφού συμμετείχε σε μαθητικές ομάδες musical και σχολικές χορωδίες. Στα 18 της χρόνια αποφάσισε να ξεκινήσει σπουδές τραγουδιού, παράλληλα με τη σχολή της, και συγκεκριμένα στο jazz-σύγχρονο τραγούδι, έχοντας στο πλευρό της σημαντικούς δασκάλους, όπως η Βίκυ Αλμαζίδου και ο Γρηγόρης Σημαδόπουλος.

Ξεκινώντας από φοιτητικές τοπικές μπάντες φίλων, συνέχισε την πορεία της με ακουστικά σχήματα, όπως οι Soulbox.

Το 2018 έγινε μέλος της French Keys Band, house band του French Keys Jazz Club ενώ την ίδια σχεδόν περίοδο ενσωματώθηκε στους Jazz Tropical, μπάντα του τρομπετίστα Γιάννη Οικονομίδη,

που υπηρετεί την latin και latin-jazz μουσική. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σειρά εμφανίσεων των ιστορικών Aroma Caribe.

Μέσα από τις σπουδές της, είχε τη δυνατότητα να στραφεί και να ανακαλύψει διάφορα είδη μουσικής που την εκφράζουν, είδη που έχουν αποτελέσει εξέλιξη του αντικειμένου των σπουδών της, δηλαδή την jazz. Ανάμεσα τους, εκτός από τη latin, είναι η RnB, και η soul.

Η συγκυρία της πανδημίας, όπως και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες, επέδρασε δημιουργικά και στη Νατάσα, καθώς η ανάγκη της για καλλιτεχνική έκφραση και προσωπική δημιουργία βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να ξεδιπλωθεί. Εν μέσω lockdown, μπήκε στη διαδικασία παραγωγής και ηχογράφησης δικών της κομματιών, σε συνεργασία με φίλους μουσικούς.