Ένα από τα γνωστότερα έργα του Μπρόντγουεϊ ανεβαίνει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Η Νάντια Κοντογεώργη παρουσιάζει την πρώτη σκηνοθεσία της στο θέατρο με το Burn this του Λάνφορντ Γουίλσον, σε μετάφραση Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Ένα έργο για τη σαρωτική δύναμη του έρωτα, τη φιλία, την ομοφοβία, το πένθος και την προσωπική εξέλιξη, με πρωταγωνιστές τέσσερις ανθρώπους που προσπαθούν να κατακτήσουν όσα ονειρεύονται. Πόσο μπορεί να μας μετακινήσει η δύναμη του έρωτα και πόσο ορμητικά μας διαμορφώνει η καλλιτεχνική δημιουργία; Και τελικά, πώς αξίζει να ζει κανείς;

Η Άννα και ο Λάρρυ θρηνούν τον απροσδόκητο χαμό του φίλου και συγκατοίκου τους Ρόμπι, που σκοτώθηκε σε ναυτικό δυστύχημα με τον σύντροφό του. Η Άννα ανακαλύπτει στην κηδεία του πως η οικογένειά του δεν έχει ιδέα πως ο Ρόμπι ήταν ομοφυλόφιλος, ούτε βέβαια πως εργαζόταν σαν χορευτής. Στις δύσκολες στιγμές που ακολουθούν, αποδεικνύεται πως ο επί σειρά ετών σύντροφός της, Μπάρτον, επιτυχημένος σεναριογράφος του Χόλλυγουντ, αποτυγχάνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μετά από λίγο, ο αδερφός του Ρόμπι, o Πέιλ, εισβάλει στο σπίτι, ανατρέποντας τα δεδομένα και δημιουργώντας νέες δυναμικές και συναισθήματα. Μια θυελλώδης σχέση ανάμεσα σ’ αυτόν και την Άννα γεννιέται, πέρα από τη ζώνη ασφαλείας και των δύο. Ένας έρωτας, στον οποίο και οι δύο αντιστέκονται σθεναρά, επαναλαμβάνοντας διαρκώς πως δεν τον θέλουν.

Καθώς η απώλεια κλονίζει τους τέσσερις ήρωες, αποδεικνύεται πως αποτελεί ταυτόχρονα και σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή τους. Η παράσταση μιλάει για το πώς ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να μετακινήσει έναν άνθρωπο. Ταυτόχρονα, απογειώνει την έννοια της δημιουργίας, τονίζοντας την καταλυτική της δύναμη στην εξέλιξη των ηρώων. Η Άννα προετοιμάζει και ξεκινά την καριέρα της ως χορογράφος, ενώ ο Μπάρτον μετουσιώνει τον πόνο του γράφοντας για πρώτη φορά το σενάριο για μια ιστορία αγάπης. Το Burn this, μέσα από πολλή μουσική (Δήμητρα Τρυπάνη) και τραγούδι, μιλάει τελικά για μια παρέα ανθρώπων που μέσα από την θλίψη και τον διαρκή αγώνα για τις ανθρώπινες σχέσεις εξερευνούν τον τρόπο για να ζήσουν. Άλλωστε, στα ελληνικά, το «κάψ’το» μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα καταστροφή και διασκέδαση!

Το Burn this είναι το 38ο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ, πολυγραφότατου Λάνφορντ Γουίλσον (1937-2011), ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της off – off Broadway σκηνής. Ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρούσε πως είναι το καλύτερο έργο του, ενώ οι κριτικοί της εποχής το χαρακτήρισαν αριστούργημα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1987 με τεράστια επιτυχία, με τον Τζον Μάλκοβιτς στο ρόλο του Πέιλ. Στην αναβίωση του 2002 τον ρόλο ερμήνευσε ο Έντουαρντ Νόρτον, ενώ στην πιο πρόσφατη διασκευή που παίχτηκε στο Μπρόντγουεϊ το 2019, τον Πέιλ ερμήνευσε ο Άνταμ Ντράιβερ και την Άννα η Κέρι Ράσελ.

Ταυτότητα της παράστασης

Μετάφραση: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Σκηνοθεσία: Νάντια Κοντογεώργη

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Γεωργίνα Γερμανού

Μουσική: Δήμητρα Τρυπάνη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Βοηθός σκηνογράφου: Αλίκη Σπανουδάκη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Μήλιος

Παίζουν (αλφαβητικά):

Κίμωνας Κουρής – Πέιλ

Μάριος Σαραντίδης – Λάρρυ

Ιβάν Σβιτάιλο – Μπάρτον

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – Άννα

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Κάθε Τετάρτη 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15 και Κυριακή στις 18:30.

Διάρκεια: 100 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή γενική είσοδος 18€ και Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 15€

Σάββατο και Κυριακή γενική είσοδος 20€ και Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 17€

Από 28 Φεβρουαρίου οι παραστάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Σάββατο 18:30 και Κυριακή 21:15

Προπώληση: more.com