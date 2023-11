Μια world class performer και ηθοποιός, η σαγηνευτική Camille O’ Sullivan, στο ωριμότερο σημείο της καριέρας της, για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Η μοναδική ερμηνεύτρια αυτού του ιδιότυπου ροκ καμπαρέ, που έδωσε μια άλλη διάσταση στα κομμάτια των Cave, Bowie, Brel, Cohen, Piaf, Radiohead και Tom Waits και θαυμάζεται σ’ όλο τον κόσμο, στη φιλόξενη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Την πολυβραβευμένη Ιρλανδή καλλιτέχνιδα, συνοδεύει μια πολύ ξεχωριστή ιστορία! Γεννημένη στο Λονδίνο, από Γαλλίδα μητέρα και Ιρλανδό πατέρα η Camille, μεγάλωσε στο Cork της Ιρλανδίας κι αγάπησε τις τέχνες και το τραγούδι από παιδί. Αρχικά ξεκίνησε σπουδές στο National College of Art and Design, αλλά ένα χρόνο αργότερα, το εγκατέλειψε και γράφτηκε στο University College του Δουβλίνου, για να σπουδάσει αρχιτεκτονική, ενώ παράλληλα ζωγράφιζε! Η διαμονή της στο Βερολίνο – για εργασιακή εμπειρία στην αρχιτεκτονική – έμελλε να της αλλάξει τελείως την ζωή. Τα έξοχα στο είδος τους cabaret clubs του Βερολίνου έπαιξαν ρόλο σε αυτό, κι η Camille ήρθε κοντά στην αφηγηματική τέχνη του Kurt Weil και των Eisler και Hollaender.

Η ξεχωριστή δουλειά της στα σκοτεινά τραγούδια των Cave, Brel, Bowie, Cohen κλπ την έκαναν διάσημη σε όλο τον κόσμο και τα live της γίνονταν παντού talk of the town! Ταυτόχρονα, άρχισε να ξεχωρίζει και να εκτιμάται στο χώρο του θεάτρου, του μουσικού θεάτρου κυρίως, αλλά και του κινηματογράφου σε μεγάλες παραγωγές, γνωρίζοντας την απόλυτη αναγνώριση στο West End αλλά και το Broadway. Ακολούθησαν sold out εμφανίσεις της σαν headliner στο Sydney Opera House, το Royal Festival Hall, το Barbican, το Kennedy Center και πολλαπλές βραβεύσεις: Olivier Award, Herald Angel Award’ κα. Έπαιξε στην ταινία του St. Frears “Mrs Henderson Presents” δίπλα στην Dame Judy Dench και τον Bob Hoskins ενώ στην σκηνή εμφανίστηκε με τον Shane McGowan, την Patti Smith, τον Nick Cave, την Sinnead O’Connor κα. Το live show της – που έγινε κι ένας εξαιρετικός δίσκος – με τα κομμάτια του Nick Cave έχει κάνει πάταγο.

Την σπάνια ευκαιρία να βρεθούμε σε μία παράσταση της μαγικής Camille Ο’Sullivan και την μοναδική εμπειρία να ακούσουμε τα κομμάτια των Bowie, Cave, Cohen, Waits, Brel ή των Radiohead όπως δεν τα ακούσαμε ποτέ, θα έχουμε στο Half Note Jazz Club από 24 μέχρι και 27 Νοεμβρίου. Συνοδευόμενη απ’ τον σπουδαίο και για πολλά χρόνια συνεργάτη της Feargal Murray στα πλήκτρα & το πιάνο και την ξεχωριστή Charlotte Glasson στο βιολί και το σαξόφωνο, η πλανεύτρα Camille μας υπόσχεται να «ξεκλειδώσει» κάτι μέσα μας, σε τέσσερα αξέχαστα βράδια. Η συνέχεια …επί σκηνής!

Camille O’ Sullivan – vocals

Feargal Murray – piano / keyboards

Charlotte Glasson – Violin / Saxophone

Παρασκευή 24 – Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης:

Παρασκευή & Σάββατο 22:30

Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ. 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com