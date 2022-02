Μια μεγάλη φωνή της διεθνούς jazz επανέρχεται μετά από 2,5 σχεδόν δεκαετίες στο Half Note Jazz Club!

Η απαράμιλλη Αμερικανίδα Carla Cook, που τα τελευταία χρόνια είναι ανάμεσα στα πιο δυνατά ονόματα των τζαζ vocals, έρχεται με το νέο εξαιρετικό κουαρτέτο της για 4 μαγικά βράδια στην Αθήνα.

Γεννημένη στο Detroit, η Carla μαγεύτηκε από την μουσική από μικρή ηλικία και βρέθηκε να παίζει string bass και να μαθαίνει πιάνο και φωνητικά στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Γρήγορα κατάλαβε ότι η φωνή ήταν το όργανο που προοριζόταν να καλλιεργήσει και να υπηρετήσει. Έτσι έγινε αγαπημένη μαθήτρια του μυθικού Eddie Jefferson, του συγκλονιστικού κι αδικοχαμένου πρωτοπόρου της τεχνικής του vocalese! Εκείνη και η κολλητή της φίλη Regina Carter, με παράλληλες διαδρομές και υποκινώντας η μία την άλλη, αποφάσισαν να σταδιοδρομήσουν η μία σαν τραγουδίστρια και η άλλη σαν τζαζ βιολονίστα, κατακτώντας κορυφές. Η Cook αποφοίτησε από το Northeastern University of Boston το 1985 και το 1990 μετακινήθηκε στην Νέα Υόρκη ώστε να βάλει την καριέρα της σε ένα δρόμο.

Οι μουσικές επιρροές της πέρα από της τζαζ, βρίσκονται στο gospel, στο blues, την R&B και την Motown κάτι που γίνεται εμφανές σε κάθε κομμάτι και στον τρόπο που το ερμηνεύει. Αν και για μια σχεδόν δεκαετία εμφανιζόταν συχνά στην Ευρώπη, το 1998 επιστρέφοντας στην Αμερική, υπογράφει στην σπουδαία δισκογραφική Max Jazz. H τολμηρή Carla Cook, που δεν αρέσκεται στο να είναι προσκολλημένη στην τζαζ παράδοση και μόνο σ’ αυτήν, από το πρώτο της προσωπικό δίσκο το 1999 με τίτλο “It’s All About Love”, προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία Βest Jazz Vocal Performance! Παρά την περιορισμένη δισκογραφική της παρουσία, οι κριτικές που παίρνει είναι εξαιρετικές και την κατατάσσουν στις κορυφαίες του είδους. Οι συνεργασίες της ποικίλες και πολύ ενδιαφέρουσες. Στην αρχή με τις ορχήστρες του Count Basie, του Lionel Hampton ( η τελευταία vocalist που χρησιμοποίησε στην ορχήστρα του) & του George Gee. Αργότερα της δόθηκε κορυφαίος ρόλος από τον Wynton Marsalis και την Jazz at Lincoln Center Orchestra στο μιούζικαλ “The Cotton Club Parade” στο City Center, που αναβίωνε το σπουδαίο ρόλο στην διάδοση του swing που είχε το πασίγνωστο club στο Harlem. Επί σκηνής θα συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Jimmy Heath, Fred Wesley, Maceo Parker, Steve Wilson, Eric Reed, Don Byron, Craig Harris, Patrice Rushen, Savion Glover, Cyrus Chestnut, Carl Allen, Wycliff Gordon, Terell Stafford, τη φίλη της Regina Carter και πολλούς άλλους.

Η Carla Cook με την μπάντα της περιοδεύει τον κόσμο και τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ, ενώ έχει ανοίξει συναυλίες του B. B King, του Wayne Shorter, του Ron Carter κλπ. Με τη χαρισματική Carla και τον τρόπο που ερμηνεύει, νιώθεις ότι – ακόμη και κομμάτια που δεν είναι φτιαγμένα από συνθέτες τζαζ – είναι ξεχωριστές τζαζ συνθέσεις. Από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου, η κυρία Carla Cook και το ξεχωριστό κουαρτέτο της, θα είναι κοντά μας στην τζαζ σκηνή της πόλης.

Carla Cook – vocals

Mātyas Gayer – piano

Mark Hodgson – bass

Stephen Keogh – drums

Photos by ΑΝΤΟΝΙΟ PORCAR CANO

Από 25 έως 28 Φεβρουαρίου

Παρασκευή & Σάββατο στις 22:00

Κυριακή & Δευτέρα στις 21:30

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

A’ Ζώνη σε τραπέζι 30€

Β’ Ζώνη σε τραπέζι 25€

Bar 20€

*Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου ισχύουν μειωμένα εισιτήρια φοιτητικά & ανέργων -5€ / από τις αρχικές τιμές σε κάθε ζώνη

Προπώληση: www.viva.gr

*Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό.

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων και τα δυο άτομα το μοιράζονται μαζί με άλλους δυο.

*Οι θέσεις διαμορφώνονται την ημέρα της παράστασης ανάλογα με τις κρατήσεις.

*Η κατανάλωση ποτού δεν είναι υποχρεωτική.

*Στον χώρο απαγορεύεται το κάπνισμα.