Η πολυβραβευμένη βρετανική κωμωδία «THE PLAY THAT GOES WRONG» που σπάει ταμεία και φέτος σε όλον τον κόσμο, έρχεται και στην Αθήνα και μάλιστα «δια χειρός»… Μάρκου Σεφερλή!

Με τον ελληνικό τίτλο «Χαμός στο Ι.ΣΩΜ.Α.», η διασκευή της θεότρελης και ανατρεπτικής αυτής παράστασης, προκαλεί μεγάλο «χαμό» πάνω, αλλά και κάτω από τη σκηνή του θεάτρου Περοκέ και μάλιστα με την ενεργή συμμετοχή του κοινού!

Η Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Ινστιτούτου Σωματικής Αγωγής (Ι.ΣΩΜ.Α.) αποφασίζει να ανεβάσει ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα κι έχει τίτλο «Φόνος στην έπαυλη Τζέιμσον».

Εγκλήματα, ίντριγκες, πάθη, τέσσερις πιθανοί δολοφόνοι κι ένας Επιθεωρητής (Μάρκος Σεφερλής), ο οποίος καλείται να διαλευκάνει την υπόθεση, είναι τα στοιχεία που κάνουν αυτήν την παράσταση τόσο ενδιαφέρουσα.

Μια παράσταση, στην οποία τίποτα δυστυχώς δεν λειτουργεί σωστά. Πόμολα βγαίνουν, πόρτες ξηλώνονται, παράθυρα σπάνε, πατάρια πέφτουν, πολυέλαιοι εκρήγνυνται, μέχρι που στο τέλος γκρεμίζεται ολόκληρο το σκηνικό!

Κυριολεκτικά επικρατεί… ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ Ι.Σ.Ω.Μ.Α.

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

Συγγραφείς: HENRY LEWIS – JONATHAN SAYER – HENRY SHIELDS

Διασκευή: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνικά: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΛΙΔΗ

Κοστούμια: ΣΥΛΙΑ ΔΕΜΙΡΗ

Φωτισμοί: ΑΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

Μουσική Επιμέλεια: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

Μουσική Τραγουδιού Παράστασης: ΑΛΚΗΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ

ΞΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τετάρτη & Πέμπτη 19:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 17:00 και 21:00

Κυριακή 17:00

Θέατρο Περοκέ

Οδυσσέως 2, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα

Μετρό: Στάση Μεταξουργείο

Τ.:210 5240040, 210 5232132

ΤΙΜΈΣ ΕΙΣΙΤΗΡΊΩΝ: Από 10 €

ΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Δευτέρα και Τρίτη από 11:00 – 20:00

Τετάρτη έως Κυριακή από 11:00 – 22:00