Η ταλαντούχα Χαριτίνη Πανοπούλου ερμηνεύει ένα πολύ αγαπημένο, κλασικό, και άκρως συναισθηματικό κομμάτι, το «All By Myself», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1975, από τον πετυχημένο τραγουδιστή και συνθέτη Eric Carmen.

Πρόκειται για μια συγκινητική μπαλάντα στην οποία δίνουν τη δική τους εκδοχή η Χαριτίνη Πανοπούλου και ο καταξιωμένος Έλληνας κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης. Η μελωδία της κιθάρας, την οποία επιμελήθηκε ο γνωστός κιθαρίστας, δένει όμορφα με τη μεταξένια φωνή της ερμηνεύτριας, καθώς στο music video βλέπουμε την πετυχημένη μουσική συνεργασία τους σε ένα ατμοσφαιρικό studio!

Το τραγούδι είναι ένα από τα δύο ντουέτα που θα υπάρχουν στο πρώτο solo album της Χαριτίνης Πανοπούλου με τίτλο «Mystic Emotions», το οποίο, όπως αναφέρει και η ίδια, αντικατοπτρίζει τα πιο βαθιά της συναισθήματα, με pop-rock επιρροές που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960 και φτάνουν στο σήμερα!

Το «All By Myself» κυκλοφορεί από τη Heaven Music, και είναι τώρα διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

When I was young

I never needed anyone

And making love was just for fun

Those days are gone

Living alone

I think of all the friends I’ve known

But when I dial the telephone

Nobody’s home

All by myself

Don’t wanna be

All by myself

Anymore

Hard to be sure

Sometimes I feel so insecure

And loves so distant and obscure

Remains the cure

All by myself

Don’t wanna be

All by myself

Anymore

All by myself

Don’t wanna live

All by myself

Anymore

All by myself

Don’t wanna be

All by myself

Anymore