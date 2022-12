Mια απρόβλεπτη αλλά εντυπωσιακά διαφορετική διασκευή στα αγγλικά του τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι “Θάλασσα πλατιά“, παρουσιάζει ο Γερμανός τραγουδοποιός Christian Ronig.

Το τραγούδι από την ταινία Μανταλένα που ερμήνευσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ακούγεται με ήχο desert rock, ηλεκτρική κιθάρα και τρομπέτα, που τονίζουν μια ταξιδιάρικη και μοναχική ατμόσφαιρα.

Το εντυπωσιακό video του τραγουδιού “Deep and silent sea” γυρίστηκε στην Πάρο, ως φόρος τιμής και σύνδεση με την Μανταλένα, που είχε γυριστεί στην Αντίπαρο.

Ο ίδιος ο Ronig λέει για το τραγούδι:

“Το τραγούδι του Χατζιδάκι ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου και το δικό μου. Ήθελα να το ηχογραφήσω σε στιλ Americana Calexico ή τουλάχιστον έτσι είχα σκεφτεί ότι ταιριάζει. Ο Παρασκευάς Κίτσος, υπεύθυνος για την ενορχήστρωση, έκανε ακριβώς αυτό και το πήγε ένα βήμα παρακάτω“.

Ο Γερμανός μουσικός εντυπωσίασε πριν πέντε χρόνια με το album “Greece is mine”, με διασκευές γνωστών ελληνικών λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών στα αγγλικά διατηρώντας το νόημα των στίχων κάθε τραγουδιού.

Το “Deep and silent sea” περιλαμβάνεται στο νέο album original συνθέσεων αλλά και διασκευών του -Αθηναίου πια- Christian Ronig, που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από την γερμανική Motor Entertainment

Μουσικοί:

Christian Ronig – φωνητικά

Παρασκευάς Κίτσος – μπάσο, κιθάρες

Γιάννης Αγγελόπουλος – τύμπανα

Στάθης Άννινος – πιάνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – τρομπέτα

Eνορχήστρωση – Παρασκευάς Κίτσος

Ηχογράφηση – Μιχάλης Καββαδίας

Mastering – Γιάννης Χριστοδουλάτος

Φωτογραφίες: Kai Kremser

Deep and silent sea

Close to you I feel protected

You are so like me

In your face I am reflected

Tell me what to do

For you know so well

My soul is restless, too

Touching every shore

You belong to no one ever

Let the tempest roar

You remain and dwell forever

Secret are your ways

Do you wonder that I’d love you

All my days

Teach me to be free

To be sure and strong and sea-like

Deep and shining sea

You are what I long to be like

Let the world go by

I will love you

Till the silent sea runs dry