Η Christie Bell κυκλοφόρησε το νέο της single με τίτλο “Είμαστε ένα” στο οποίο συμμετέχει η Izabella.

Christie Bell & Izabella σε ένα άκρως ρυθμικό τραγούδι μας περνάνε μήνυμα αισιοδοξίας πως όλοι μαζί και ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά! “Είμαστε ένα” είναι ο γενικός τίτλος του τραγουδιού σε στίχους Izabella & Christie Bell και μουσική της Christie Bell.

Κυκλοφορεί από τη Real Music.

This is a time of worry

But you don’t have to stand alone

Just one step from you can trigger

A thousand more when you’re the believer

Το ξέρω πως φοβάσαι

τα πράγματα δεν πάνε καλά

μα ο δρόμος για την ελπίδα

θα έρθει όταν θα κάνεις το βήμα

Θυμήσου είμαστε ένα

Και είμαστε εδώ

Όλα τα μπορούμε

Είναι η ζωή που ορίζω εσύ και εγώ

We’ve got to stick together

Never let ’em through

Put your fears aside

Everything is gonna be alright

It is a situation

Where days just go and pass you by

Together we can take our cover

It’s only up to you to discover

Το ξέρεις ήρθε η ώρα

Να γίνουμε όλοι μία γροθιά

Εσύ είσαι το μέλλον και μόνο

Η δύναμη θα αλλάξει το χρόνο

Θυμήσου είμαστε ένα

και είμαστε εδώ

όλα τα μπορούμε

είναι η ζωή που ορίζω εσύ και εγώ

We’ve got to stick together

Never let ’em through

Put your fears aside

Everything is gonna be alright

The future’s in our hands we need to take a stride

Η φωνή σου τώρα πρέπει να ακουστεί

Μαζί θα ξεκινήσουμε μία νέα αρχή

Θυμήσου είμαστε ένα

και είμαστε εδώ

όλα τα μπορούμε

είναι η ζωή που ορίζω εσύ και εγώ

We’ve got to stick together

Never let ’em through

Put your fears aside

Everything is gonna be alright

Θυμήσου είμαστε ένα

και είμαστε εδώ

όλα τα μπορούμε

είναι η ζωή που ορίζω εσύ και εγώ

Είναι η ζωή που ορίζω εσύ και εγώ