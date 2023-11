Μετά το Say Yes που αγάπησε ιδιαίτερα το ραδιόφωνο, η Χριστίνα Σαμαρά επιστρέφει με το Νο You Don’t Love Me, τραγούδι κι αυτό του Τάσου Μελετόπουλου, αποτέλεσμα της συνεργασίας τους σε μια σειρά από αγγλόφωνα τραγούδια που θα συνεχίζουν να κυκλοφορούν τους επόμενους μήνες.

Ένα pop τραγούδι με τα ονειρικά φωνητικά της Χριστίνας Σαμαρά, που αποδίδουν την απογοήτευση και την πίκρα του τέλους μιας σχέσης.

Με ήχο που θυμίζει Royksopp και Hooverphonic, το “Νο You Don’t Love Me” σε κάνει να νιώθεις ότι είναι γραμμένο για τις δικές σου άδοξες σχέσεις, με ένα τρόπο προσωπικό που όμως αφήνει αχτίδες φωτός να φωτίσουν τις ζωές μας. Η Χριστίνα Σαμαρά μοιάζει να αιωρείται μέσα στο τραγούδι ερμηνεύοντας το με έναν τρόπο αιθέριο και νοσταλγικό, ποτέ όμως θλιβερό ή μίζερο.

Η νεαρή ερμηνεύτρια διαθέτει μια σημαντική πορεία στο τραγούδι. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Κώστας Λειβαδάς, ο Στάμος Σέμσης, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Στάθης Δρογώσης καθώς και με τον πιανίστα Δαυίδ Ναχμία. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι σε μουσική του Στάμου Σέμση και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου «Καρδιά στην καρδιά» και το «Μια και καλή» ντουέτο με την Έλλη Πασπαλά, σε μουσική του Γιώργου Κυριάκου και στίχους του Άρη Δαβαράκη.

Στίχοι – Μουσική: Τάσος Μελετόπουλος

Eρμηνεία: Χριστίνα Σαμαρά.

Ενορχήστρωση, μίξη, παραγωγή : Χρήστος Αλεξάκης

Επιμέλεια – Οργάνωση: Άρης Δαβαράκης

Σκηνοθεσία video: Σπύρος Μαλτέζος

I feel you don’t want me

My world is at stake

I have to digest it

At last

My foot on the brake

Try to acknowledge

Your misbehaviour

Each night you go round like a marry go round

No you don’t love me

Where do you go dressed like a clown

Tearing apart all that i felt for you

I know you’ve been cheating on me

Your eyes can’t hide it

The way you avoid me

In bed

You turn your back on me at night

Life is so precious

You waist it with lies we both know will hurt us

Erasing what we had

No you don’t love me….

Felt for you felt for you

Gray thoughts

Darken

All the light from my heart

All my hopes for a new start

No you don’t love me….