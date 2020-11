Η Χριστίνα Ζιώγα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στα 16 της είχε ήδη αποφασίσει πως θέλει να ασχοληθει με το τραγούδι! Αμέσως μετά την ενηλικίωση της ξεκίνησε το κυνήγι για το “όνειρο”… Το “στοιχείο” της είναι η pop μουσική και κατ’ επέκταση το ολοκληρωμένο show μέσα από το χορό και την κίνηση.

Έχει πτυχίο Θεωρίας αρμονίας, ενώ έχει πραγματοποιήσει μαθήματα φωνητικής με τις Εύα Σιαμαντά & Μέλα Γεροφώτη. Παράλληλα έχει κάνει 6 χρόνια commercial hip hop και σύγχρονο χορό. ‘Εχει Proficiency στα Αγγλικά & μιλάει Ισπανικά.

Η συμμετοχή στο τηλεοπτικό talent show “The Voice of Greece” μας έδωσε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε καλύτερα. Ακολούθησαν συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Πάνος Κιάμος και ο Stan.

Αυτή είναι η πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Stay Alone”, ένα κομμάτι γραμμένο από τους Mark Angelo, Theea Miculescu,Toni Hauschild και Giouli Asimakopoulou. Πρόκειται για μία πολλά υποσχόμενη δουλειά, με την υπέροχη φωνή της Χριστίνας και τον έντονο catchy ρυθμό του κομματιού.

Heya,heya,

since you been away

Where ya at,

feel tilted sideways

guess i gotta go

oh forget my heart

but my feelings just won’t

follow with the road, yeah

I wanna stay alone, stay alone

But then i wanna make you want

make you want

all of me

I’m stuck in between

I wanna stay alone, stay alone

But then I wanna pull you close

pull you close

I can’t be livin’ in between

You were, were my

favorite mistake

way you played me

like your own game

and i gotta move on

oh, make me whole

but i fight with my heart

it goes on and on yeah