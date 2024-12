Το «The Most Wonderful Time Of The Year!» είναι ένα album που πρόσφερε μεγάλες χαρές στον Γιώργο Περρή το 2023, καθώς σκαρφάλωσε στο top 20 των digital charts σε πάνω από 10 χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αγγλία και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς. Ταυτόχρονα, χάρη στο δίσκο αυτό, ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης προβλήθηκε σε billboard στη φημισμένη πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης.

Για να γιορτάσει την επιτυχία του δίσκου και να την ανταποδώσει στο κοινό του, ο Γιώργος Περρής κυκλοφορεί την Version 2024 του album, με την προσθήκη 4 νέων τραγουδιών: Από το τρυφερό «White Christmas» και το συγκλονιστικό «River» της Joni Mitchell σε εκδοχή για πιάνο και φωνή, ως το «All I Want For Christmas Is You» και το «Happy Xmas (War Is Over)» ηχογραφημένα live, ο σπουδαίος καλλιτέχνης με τη μοναδική φωνή γίνεται η καλύτερη παρέα για αυτή την περίοδο του χρόνου όπου όλα γίνονται λίγο πιο μαγικά!

Το «The Most Wonderful Time Of The Year!» περιέχει από το all time classic «It’s The Most Wonderful Time Of The Year», ως το φρέσκο «Underneath the tree» της Kelly Clarkson και το κλασικό «Ave Maria», σε μερικές από τις πιο συγκινητικές και καθηλωτικές ερμηνείες του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Οι πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του καταξιωμένου Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και η Συμφωνική Στούντιο Ορχήστρα της Τσεχίας ενώνονται σε έναν μοναδικό, πλούσιο, συμφωνικό ήχο.

H ιδανική συλλογή τραγουδιών για τα Χριστούγεννα με μία πινελιά από Hollywood, αλλά και τη ζεστασιά της πιο μαγικής εποχής του χρόνου που φέρνει κοντά οικογένεια και φίλους.