Η Chryssanthemis ξεκίνησε τα πρώτα δισκογραφικά της βήματα τον Απρίλιο του 2016 με την κυκλοφορία του πρώτου της single «Άγγελος της Γης» από την Sonar-Cobalt Μusic, σε μουσική Chryssanthemis, Στέλιου Σόβολου, & Κλεάνθη Κωνσταντινίδη και στίχους του Στέλιου Σόβολου.

Η καλλιτεχνική της πορεία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 2012, με μια ευρωπαϊκή περιοδεία που περιλάμβανε τις πόλεις Μιλάνο, στο «Τheatro de La Luna», τη Λισσαβόνα, τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, τη Ζυρίχη, την Αθήνα, το Αϊντχόβεν & το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου άνοιγε τις συναυλίες της Φιλανδής λυρικής σοπράνο Tarja Turunen. Αργότερα επέστρεψε ενεργά στη μουσική σκηνή το Μάϊο του 2015 με μια μεγάλη συναυλία στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Η Chryssanthemis τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής, έχει ολοκληρώσει τις μουσικές της σπουδές κατέχοντας τον τίτλο του «Licentiate of the London College of Music» – «UWLQ Level 6 Diploma in Music Performance – Popular Music Vocals». Έχει μαθητεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικης (Λος Άντελες) δίπλα στους διεθνούς φήμης καθηγητές φωνητικής: Seth Riggs (καθηγητής φωνητικής των: Michael Jackson,Tina Turner,Stevie Wonder,Celine Dion,Josh Groban,Frank Sinatra, Enrique Inglesias) κ.α. & Brett Manning (καθηγητής των: Mikky Eko, Miley Cyrus,Taylor Swift, Paramore, Leona Lewis) κ.α. Επίσης είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά ήδη, από μικρή ηλικία, η μουσική της έχει κλέψει την καρδιά.

O Δεκέμβριος του 2019 τη βρίσκει να κυκλοφορεί την επίσημη διασκευή του γνωστού τραγουδιού «Καμιά Φορά» (πρώτη εκτέλεση Μαρινέλλα), σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τα γυρισματα του video clip υπο την καθοδήγηση του Γιάννη Παπαδάκου, έγιναν στο Los Angeles της Αμερικής δίνοντας μια νέα πνοή σε αυτό το μοναδικό διαχρονικό κομμάτι.

Την ευφάνταστη και μοντέρνα ενορχήστρωση και παραγωγή υπογράφει ο πολλά υποσχόμενος παραγωγός Στέλιος Σόβολος.

Αυτόν τον καιρό συνθέτει, ηχογραφεί και κάνει παραγωγή στον πρώτο προσωπικό της δίσκο σε Pop – Rock ορχηστρικούς ήχους, με αναφορές στην «έντεχνη» ελληνική μουσική…

Καμιά φορά

λέω ν΄αλλάξω ουρανό

μα δεν υπάρχουν δρόμοι

κι άλλη φορά

σκέφτομαι πόσο σ΄αγαπώ

και σου ζητώ συγγνώμη

Τώρα δεν είμαστε παιδιά

να ΄χουμε φως μες στην καρδιά

να μας σκεπάζει

μα σ΄αγαπώ σου το΄χω πει

κι η αγάπη σου σαν κυριακή

με ξεκουράζει

Καμιά φορά

λέω ν΄ αλλάξω ουρανό

μα δεν υπάρχουν δρόμοι

κι άλλη φορά

σκέφτομαι πόσο σ΄αγαπώ

και σου ζητώ συγγνώμη

Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός

και΄γινε ο κόσμος βροχερός

όλο χαλάζι

μα σ΄αγαπώ σου το΄χω πει

κι αν όλα μοιάζουν φυλακή

δε με πειράζει