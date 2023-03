Το EP του D3lta “Into the rabbit hole” αντλεί την έμπνευσή του από το μυθιστόρημα του Lewis Caroll “Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”.

Πρόκειται για ένα ταξίδι στο άγνωστο που καταλήγει σε έναν απρόσμενα μαγικό κόσμο.

“Το να πάρεις την απόφαση και να μπεις στο rabbit hole σηματοδοτεί την αρχή ενός ταξιδιού που θα σε βοηθήσει να βρεις τη δική σου αλήθεια. Κατά τη διάρκεια του, όπως αποτυπώθηκε και στο εξώφυλλο, αναγκαστικά αλλάζεις τόσο ο ίδιος όσο και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου. Αρχίζεις να “ξεφλουδίζεις” περνώντας από όλες τις επίκτητες εικονικές ταυτότητες μέχρι να καταλήξεις σε ένα ακόμη καλούπι. Εκείνη είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς τον πραγματικό σκοπό, που δεν είναι άλλος από την αποδοχή του ποιος πραγματικά είσαι.”

D3lta

Η επιλογή των τραγουδιών δεν είναι τυχαία κατά τον D3lta:

Hot Gun – Ξεκινά το ταξίδι της αναζήτησης για τον ήρωα, “I was born somewhere in between an angels touch and a devils sin “, παράλληλα όμως και οι δυσκολίες “High way directly into the sun”.

Strange – Είναι το κομμάτι που μιλά ανοιχτά για το πόσο σημαντικό είναι να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα και τελικά αντί να την κρίνουμε να τη γιορτάσουμε.

Punching Bag – Το πιο βιωματικό τραγούδι στο EP του D3lta. Διαπραγματεύεται το δούναι και λαβείν των σχέσεων και πώς αυτό μπορεί να παρερμηνευθεί. Ποιος δεν έχει νοιώσει ότι δεν αντέχει πλέον να είναι ο σάκος του μποξ, όσο και αν θέλει να στηρίξει τον άνθρωπό του;

Hello – Είναι εκείνη η στιγμή που αντικρύζεις τον φόβο. Που πιστεύεις ότι η μόνη επιλογή είναι η παραίτηση, αλλά τελικά η πίστη στο ταξίδι σε βοηθά να συνεχίσεις.

Lose Myself – Χάνουμε τον εαυτό μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες και άλλοτε μη αναστρέψιμες στιγμές, βαλτώνουμε στην καθημερινότητα και τα πρέπει. Τότε ακριβώς πρέπει να θυμηθούμε όλα όσα έχουν αξία και να εστιάσουμε σε αυτά, ώστε να ανακαλύψουμε τη δική μας Χώρα των Θαυμάτων.

Τελευταίος στίχος όλου του EP “Into the rabbit hole”:

Hold me tight

We’ll get through the night

Have faith

Till we meet again