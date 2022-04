O D3lta έρχεται στο Club του Σταυρού του Νότου στις 5 Μαΐου για ένα εκρηκτικό live που θα μας μεταφέρει στο feeling μιας άλλης εποχής, ίσως σε μία underground σκηνή της Αγγλίας.

Ετοιμαστείτε για χορό, ιδρώτα, raw ενέργεια και ένα blend iconic τραγουδιών της rock σκηνής με νέα πνοή. Έχοντας στις αποσκευές του τα τραγούδια του που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, το αγαπημένο ραδιοφωνικό hit single “Strange” , το μελωδικό “Hey You” και το δυναμικό “Hypocrites” o D3lta μας προσκαλεί σε ένα live party από το οποίο δε θα λείπει τίποτα.

Μαζί του ο Άγγελος Σέρρας στην κιθάρα, ο Νίκος Παπακαλοδούκας στα τύμπανα και ο Αντώνης Στεφάνου στο μπάσο.

Save the date and let the party begin!

Μουσικοί:

Άγγελος Σέρρας – κιθάρα

Νίκος Παπακαλοδούκας – τύμπανα

Αντώνης Στεφάνου – μπάσο

Πέμπτη 5 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 22.00

Σταυρός του Νότου Club

210 9226975

Εισιτήριο: 10€