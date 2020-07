To “As My Love” είναι το καινούργιο single στην solo πορεία της Δάφνης Γερογιάννη.

Mία νοσταλγική, μελαγχολική μπαλάντα γραμμένη σε alternative rock/urban romantic ύφος, αφιερωμένη στους “once in a lifetime” έρωτες μας…

Το single κυκλοφορεί από την Ammos Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Lyrics by Daphne Gerogianni

Music by Iraklis Anastasiadis

Produced by Manolis Vlachos

Photos by Christos Petropoulos

Cover Artwork by Dimitra Diamanti

Feel the storm inside

I hear the thunder strike

See the fog that covers

Crystals in your eyes

So I close my eyes

And I roll the dice

And breathe from the fire

Of once in a lifetime

Feel so low…

Your face in the mirror

Hurts me so deep

I hear the rain

It cries so loud

A face in the mirror

That hurts me so deep

I hear the rain

It cries so loud…

Now the whole world trembles

My body feels so dry

All the things we are

Need a place in time

And I ask for the key

To unravel the codes

Ask for the fire to burn

All the traces…

So I close my eyes

And I roll the dice

And breathe from the fire

Of once in a lifetime

Δάφνη Γερογιάννη: Νεορομαντική ροκ ηρωίδα της ανεξάρτητης αθηναϊκής σκηνής, η Δάφνη Γερογιάννη ακολουθεί τώρα τη σόλο πορεία της. Στα τέλη του 2015 η επιλογή της διασκευής “She’s Lost Control” στη διαφημιστική καμπάνια της Gucci με τίτλο “ Gucci Cruise 2016”, ανέσυρε πολλές μνήμες και ιστορίες από το ξεκίνημά της ως front woman του cult minimal synth/post-punk συγκροτήματος Alive She Died. Η Δάφνη συνέχισε σαν στιχουργός, τραγουδίστρια και κεντρική φιγούρα των συγκροτημάτων Trespass, Atria και Atria the Project, κινούμενη σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα, από new wave μέχρι electro και alternative-rock. Αυτό που παραμένει άφθαρτο σε όλες τις εμφανίσεις της, είναι μια φωνή που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική ένταση και στίχοι που ασχολούνται με τις ατέλειες και την εύθραυστη πλευρά της ανθρώπινης φύσης, το σκοτάδι και το φως, την αγάπη και τον πόνο, τον φόβο και την πίστη – με ένα αίσθημα μελαγχολικής νίκης επάνω τους.

Αυτή την περίοδο η Δάφνη βρίσκεται στο στούντιο και προετοιμάζει τα επόμενα τραγούδια της που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα!