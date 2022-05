Ένας από τους πιο συμπαθείς ερμηνευτές που έχουν περάσει από το ελληνικό πεντάγραμμο, δεν είναι πια κοντά μας.

Ο Δάκης, ο πιο χαμογελαστός τραγουδιστής, με την εξαιρετική φωνή, έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό πριν λίγα λεπτά, σε ηλικία 79 ετών. Τα τελευταία χρόνια, πάλευε με τον καρκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή από την Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ που το δημοσίευσε στις σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα, με έναν πολύ γλυκό αποχαιρετισμό.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης και γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.

Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλά έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επιτρέπει να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα Ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες Τόσα καλοκαίρια και Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής.

Βρίσκεται από το 1967 στην πρώτη γραμμή του Ελληνικού τραγουδιού. Η δισκογραφία του μέχρι σήμερα αποτελείται από 39 LP & CD και 19 singles & 45άρια. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά είναι το CD με τίτλο «Moments» (ΜΙΝΟΣ 2008) του Μίμη Πλέσσα όπου ο Δάκης τραγουδά σε 7 γλώσσες.

* Το βιογραφικό του από την wikipedia

* Αναλυτικό βιογραφικό, μπορείτε να δείτε εδώ