Κατόπιν λαϊκής απαίτησης… επιστρέφουν εσπευσμένα στο Κύτταρο!

ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΜΑΝΤΩ ΔΑΚΗΣ ΠΩΛΙΝΑ

«στις 7… ερωτευόμαστε και στις 14… το γιορτάζουμε!»

Αυτή η απίθανη παρέα, αφού ισοπέδωσε το Κύτταρο σε ΟΛΕΣ τις (Sold Out) παραστάσεις το 2019, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον τόπο του… παραληρήματος ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΩΤΕΥΘΟΥΜΕ (!!) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ (!!), με δυο back to back ‘80s – ‘90s Παρτάρες, 7 και 14 Φεβρουαρίου (Αγ. Βαλεντίνου). Για να εμπεδώσουμε καλά τη χαρά, την τρέλα και την ανεμελιά που απλόχερα μοιράζουν οι “Back to the Future Superstars” με τις αξέχαστες τραγουδάρες τους.

Ετοιμαστείτε για λατρεμένα ανεπανάληπτα τραγούδια παιδικών, εφηβικών, φοιτητικών χρόνων και χορευτική PARTY διάθεση μέχρι το πρωί. Ετοιμαστείτε για… «Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες», «Μελισσούλα», «Τσάι με Λεμόνι», «Στοιχηματίζω», «Του Αιγαίου τα Μπλούζ», «Αυτό το καλοκαίρι», «Ροζ Μπικίνι», «Θωρακισμένη μερσεντές», «Κατερίνα», «Αγκαλίτσες και φιλάκια», «Πους Απς», «Αλαλούμ», «Με την πρώτη ματιά», «Δώσε μου ένα φιλί», «Μια σου λέξη», «Μπιρίμπα», «Κάνε και εσύ μια τρέλα», «Η κόρη του περιπτερά» και πολλά, μα πολλά, άλλα.

Pre-Party με όλα τα ‘80s και ‘90s Super Hits!

Παρασκευες, 7 & 14 Φεβρουαριου

Πόρτες: 22:00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Επικοινωνία – κ ρατήσεις : τηλ. 210 8224134, 6977641373