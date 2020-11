H Danai Nielsen συνεχίζει τις δημιουργικές παραγωγές παρουσιάζοντας το “Lion Zion” ένα ακόμα νέο single το οποίο κυκλοφορεί από την United We Fly.

Ένα μήνα μετά το release του single Mermaid, η ελληνοδανή καλλιτέχνης επανέρχεται με ένα νέο κομμάτι που υπακούει σε αυτό που η ίδια έχει πει ότι χαρακτηρίζει τα περισσότερα τραγούδια της: βιωματική ειλικρίνεια. Κάθε single και video clip που κυκλοφορεί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο που έχει στο επίκεντρο είτε κοινωνικά θέματα, είτε τις ανθρώπινες σχέσεις, πάντα μέσα από την προσωπική της οπτική.

Κι ενώ το Mermaid έθιγε το πολύ σοβαρό θέμα του female trafficking, το Lion Zion μας μιλάει για τη “ζούγκλα” που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, τόσο μέσα μας όσο και γύρω μας, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στην προσπάθεια να βρούμε ο καθένας τον ξεχωριστό μας σκοπό και τον πραγματικό και ιδανικό μας εαυτό.Το Lion Zion είναι μια storytelling μπαλάντα γραμμένη κυρίως σε πιάνο και “ντυμένη” με ένα ονειρικό video clip το οποίο μόλις κυκλοφόρησε.

We need to go

in the middle of our jungle

We need to go and find our Lion

And ask for Zion

Η μουσική και η ενορχήστρωση δημιουργούν την ιδανική αντίθεση και εν τέλει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μαζί με τους στίχους φτιάχνοντας ένα ακόμη τραγούδι της Danai Nielsen που θα ακούμε στο repeat. Το video clip δημιουργήθηκε από την ίδια και τις στενές της συνεργάτιδες Αίγλη Δράκου και Σοφία Παππά, κάνοντάς το γυναικεία υπόθεση.

It’s been so long that you have been travelling alone

your body collapses and your mind keeps growing older

Burned by the desert and frozen by the snow

Your food supply and water is over

Dear traveller let me heal your wounds

And treat your body body well ‘till you recover

Dear traveller let me heal your wounds

Like an animal like an animal

It’s been so long that I have been travelling alone

my body collapses and my mind keeps growing older

Burned by the desert and frozen by the snow

my food supply and water is over

Dear traveller won’t you heal my wounds

And treat my body well ‘till I recover

Dear traveller won’t you heal my wounds

Like an animal like an animal

