Η ιστορία του Don Giuseppe Berardelli συγκίνησε πριν λίγους μήνες ολόκληρο τον κόσμο.

Ο 72χρονος Ιταλός ιερέας από το χωριό Casnigo έξω από το Μιλάνο, διαγνώστηκε με κορωνοιό και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο του Μπέργκαμο, μια από τις χειρότερα πληγείσες περιοχές της Ιταλίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες των νοσοκόμων, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον αναπνευστήρα που του διέθεσαν στην Εντατική, προσφέροντας τη σε ένα νεότερο ασθενή που δεν γνώριζε, σώζοντας του τη ζωή.

Γνωστός για το χαμόγελο του και την κόκκινη μοτοσυκλέτα του, ο Don Giuseppe έγινε ένα παράδειγμα αυταπάρνησης και προσφοράς, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας αλλιώτικος ιερωμένος σε μια εποχή συλλογικής οδύνης, ανανοηματοδοτεί την έννοια της Θυσίας, παραδίδοντας την αναπνοή του ως σκυτάλη στη Ζωή.

Μια φωτογραφία στο twitter έγινε η αφορμή να γραφτεί αυτό το τραγούδι από τον Χρυσόστομο Σταμούλη, ως ανάμνηση της προσφοράς του. Τους στίχους έγραψε ο Παναγιώτης Θωμά και για τη δημιουργία του επιστρατεύθηκαν εν μέσω πανδημίας και εν ριπή οφθαλμού ακριβοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη έως τη Λάρνακα και από την Αθήνα έως τη Βιέννη. Όλοι αφιλοκερδώς, σε έναν αγώνα για τον άνθρωπο, σε μια μάχη ευαισθησίας και ευαισθητοποίησης, πιστεύοντας βαθιά πως «η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο».

Το τραγούδι ερμηνεύουν οι Ανδρέας Ζένιος, Μαρία Κωστράκη, Σταύρος Σιόλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Φάμελλος.

Συμμετέχει η Μεικτή Χορωδία Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, με το τραγούδι μας αυτό, το οποίο έβαλε κάτω από τα φτερά της αιγίδας της η Εταιρεία Ογκολόγων -Παθολόγων Ελλάδας, ελπίζουμε και παρακαλούμε να στηρίξουμε όλοι μαζί την «Πνοή Αγάπης». Θα είναι ένα κεράκι στη μνήμη του Don Giuseppe, αλλά και στον αγώνα όσων βρέθηκαν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε μια εποχή που όλοι και όλα δοκιμάζονται! Και ας χαμογελάμε. Άλλωστε, «εν αρχή ο Θεός εποίησεν ένα χαμόγελο».

Χρυσόστομος Σταμούλης

Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων, Παθολόγων Ελλάδας

Στηρίζουμε την «Πνοή Αγάπης»

Μουσική: Χρυσόστομος Σταμούλης

Στίχοι: Παναγιώτης Θωμά

Ενορχήστρωση: Κωνσταντίνος Δημηνάκης

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κωνσταντίνος Δημηνάκης (Κιθάρες, κρουστά, programming)

Θάνος Σταυρίδης (Ακορντεόν)

Στέλλα Τέμπρελη (Βιολοντσέλο)

Il prete e morto

Το παπαδάκι αναφωνεί

Και τρέχει σ’ όλο το Κασνίγκο (Casnigo)

Με του παπά τη μηχανή

Ξεψύχησε ο καλός Giuseppe

Στην κλινική τη χαραυγή

Τον ξένο αφήνοντας να ζήσει

Να περπατήσει τη ζωή

Il prete e morto

Το παπαδάκι αναφωνεί

Όμως θολώνει η ψυχή του

Τα δάκρυα πνίγουν τη φωνή

Αχ, Don Giuseppe ήσουν φίλος

Ήσουν πατέρας, αδερφός

Αγέρι μυστικής σαγήνης

Ένας απόμερος Χριστός

Στο μηχανάκι σου επάνω

Αρμένιζες τον ουρανό

Και στο βασίλειο του Κυρίου

Μπαινόβγαινες από καιρό.

Il prete è morto, il prete è morto,

The altar boy screams

Running up and down Casnigo

Riding the motorbike of the priest.

The good Giuseppe gave up the ghost,

In the hospital this morn,

Giving life to a stranger,

So that he may walk the paths of life.

Il prete è morto, il prete è morto,

The altar boy screams,

His mind is confused,

His voice choked in tears.

Ah, Don Giuseppe you were a friend,

A father and a brother,

A breeze of mystical enchantment

And a reticent Christ.

You plied the skies

On your motorbike,

An only-too-familiar visitor

In the Kingdom of the Lord.

Il prete è morto, il prete è morto,

Death reaps his harvest,

And yet, your image, Don Giuseppe,

Sows hope in the fields of time.

(Μετάφραση στα Αγγλικά: Κωνσταντίνος Λερούνης)

Il prete è morto, il prete è morto

Grida il pretino

E corre a tutto Cassingo

Con del papa il motorino

Il buon Giuseppe fu depito

In clinica all’alba

Lasciando vivere quella figura sconociuta e cara

Ε Camminare nella futura durata

Il prete è morto, il prete è morto

Grida il pretino

Ma il suo essere non è tanto carino

Ε Le gocce distrgunno la voce

Don Giussepe eri amico

Eri padre, eri fratellino

Un tipo di segreto pastincino

Un Cristo smarrito

Sulla tua moto

Veleggi il cielo

E nel regno del Signore

Entri ed esci da molto tempo

Il prete è morto, il prete è morto

il letale è ovunque

ma questo pazzo Giuseppino

da spereannze nel cuor di ogni poverino