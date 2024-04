Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Άρης Διαμαντής συνεργάζεται με την Κατερίνα Μπουρνάκα (τη φωνή των επιτυχιών της Μαριέττας Φαφούτη, “Dance With Me Tonight”, “What A Feeling”, “Love Is“) σε ένα υπέροχο και εύθραυστο ντουέτο με τίτλο “Ανεβαίνεις Τα Σκαλοπάτια Μου”.

Ο Άρης θέλοντας να μας βάλει στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού μας εξομολογήθηκε: «Οι στίχοι αντιπροσωπεύουν τη θλίψη που βίωνα καθημερινά την περίοδο που έγραφα το τραγούδι και ταυτόχρονα την ελπίδα που με κράταγε δυνατό να προχωρήσω…».

Οι στίχοι λοιπόν δημιουργούν εικόνες, άλλοτε άμεσες, άλλοτε μεταφορικές και βάζουν τη φαντασία μας να “ζωγραφίσει” νέους κόσμους:

“Σ’ ένα βαθύ ωκεανό παρέα με ιππόκαμπους γυρνάς, υψώνεσαι απ’ το πάτωμα για λίγο και νομίζεις πως πετάς” λέει το τραγούδι στις πρώτες του λέξεις…

Ταυτόχρονα, η παραγωγή του τραγουδιού με δυνατές slide κιθάρες, ονειρικά synths & πλούσια έγχορδα (βιολί και βιόλα) δημιουργεί μία μοναδική ατμόσφαιρα, μαζί οι φωνές του Άρη και της Κατερίνας μπερδεύονται όμορφα και δημιουργούν ένα τραγούδι, με σαφείς επιρροές από ήχο classic rock μπαλάντας αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σημερινό και σύγχρονο που σε βυθίζει βαθιά, πολύ βαθιά μέσα στη μελωδία του.

Μετά τις σχετικά πρόσφατες κυκλοφορίες (“Απλώνεις Την Αγάπη Σου Παντού” και “ Σημάδι Στο Λαιμό” ) ο Άρης Διαμαντής συνεχίζει να μας αποκαλύπτει όλο και περισσότερο το μελλοντικό του ήχο και τη κατεύθυνση που θα έχει μία πιο ολοκληρωμένη δουλειά, που θα ακούσουμε τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, ένα-ένα θα ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια του…

Στίχοι, Μουσική : Άρης Διαμαντής

Τραγούδι: Άρης Διαμαντής, Κατερίνα Μπουρνάκα

Φωνητικά: Κατερίνα Μπουρνάκα

Παραγωγή, Ενορχήστρωση: Αντώνης Βιλλιώτης, Άρης Διαμαντής

Μουσικοί:

Άρης Διαμαντής (Ηλεκτρικές & Ακουστικές Κιθάρες, Synths, Piano, Beats)

Roberto Diana (Slide Guitar, Fingerstyle Guitar)

Styfer (Μπάσο)

Joni Fuller(Βιολιά, Βιόλα)