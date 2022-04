Η μεγάλη Κυρία της jazz σκηνής, η ερμηνεύτρια φαινόμενο που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, η Diana Krall, έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες θαυμαστές της στην Ελλάδα, την Πέμπτη 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Προσκεκλημένη από το Σωματείο Aurora, ανταποκρίθηκε με θέρμη, θέλοντας να συνεισφέρει με τη σημαντική καλλιτεχνική της υπόσταση στους σκοπούς και το έργο του σωματείου. Στον αγώνα της Αurora κατά της λευχαιμίας, μέσω της προσφοράς βοήθειας στους ασθενείς και στις οικογένειες τους, αλλά και της στήριξης της έρευνας για την καταπολέμηση των αιματολογικών ασθενειών.

Η Diana Krall, είναι η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια και δημιουργική καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ. Είναι η μόνη jazz τραγουδίστρια, που έχει δει 8 albums της να πηγαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του jazz chart του Billboard, με δύο βραβεία Grammy και με 15 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο με χρυσούς, πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους.

Η Diana Krall έχει κατορθώσει με την μουσική της δεινότητα να ενοποιεί και να ομογενοποιεί απόλυτα τα τραγούδια, να τα χειρίζεται ανεξαρτήτως είδους ή ύφους (σουίνγκ, ποπ, trad jazz κ.λπ.) και να τα φέρνει από πολύ περασμένες δεκαετίες με άνεση στις μέρες μας με το δικό της αξεπέραστο τρόπο. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια, είναι μία ολοκληρωμένη μουσικός και έχει ήδη τοποθετηθεί δίπλα στις ιστορικές μορφές της jazz και έχει ενσωματωθεί στη μουσική μυθολογία.

Οι χιλιάδες θαυμαστές της Diana Krall στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή την απόλυτη μουσική εμπειρία, την Πέμπτη 30 Ιουνίου κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Ηρώδειο.

Μια σημαντική καλλιτεχνική στιγμή που συνδυάζεται με μια πράξη αγάπης καθώς όλα τα καθαρά έσοδα της συναυλίας στο Ηρώδειο θα διατεθούν στους σκοπούς της Aurora.

Diana Krall

Το 2003 γνώρισε τον άντρα της, τον τραγουδιστή Elvis Costello, με τον οποίον παντρεύτηκαν στο σπίτι του Elton John στο Λονδίνο. Οι δυο τους συνεχίζουν να ζουν με τα δίδυμα παιδιά τους στον Καναδά, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο δημιουργικά ζευγάρια της μουσικής σκηνής. Έχουν συνεργαστεί σε albums, με τον Costello να γράφει στίχους και να συνθέτει μουσική για την Krall, όπως στο album “The Girl In The Other Room”.

Μαζί με άλλους αστέρες της jazz όπως η Natalie Cole, η Nora Jones και ο B.B. King, συμμετείχαν στο τελευταίο album του Ray Charles, “Genius Love Company”. Μια άλλη συνεργασία για την οποία είναι περήφανη, είναι αυτή με ένα από τα είδωλα της, τη Barbra Streisand, για την οποία έκανε την παραγωγή στο album “Love Is The Answer”, το 2009.

Το 2012 ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Paul McCartney και τον περασμένο Σεπτέμβριο τραγούδησε το “Fly Me To The Moon” στην κηδεία του αστροναύτη Neil Armstrong στη Washington.

Το Δεκέμβρη του 2009, το περιοδικό Billboard ανακήρυξε την Krall ως τη δεύτερη πιο επιτυχημένη jazz καλλιτέχνιδα της δεκαετίας και μία από τους καλλιτέχνες με τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων χρόνων.

Η Krall είναι η μόνη jazz τραγουδίστρια, που έχει δει 8 albums της να πηγαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του jazz chart του Billboard.

Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη συλλογή της έχει χρυσά και πλατινένια albums, καθώς και δύο βραβεία Grammy.

Ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος και παρουσιάζοντας το νέο της album με τίτλο «Dream of you» η «Μεγάλη κυρία της jazz» έρχεται για να μας καθηλώσει, σε μια μοναδική εμφάνιση στις 30 Ιουνίου στο μαγευτικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Προσφέροντας στους θεατές την απόλυτη μουσική εμπειρία, η διάσημη τραγουδίστρια, πιανίστρια και στιχουργός θα ερμηνεύσει τραγούδια που αναδεικνύουν συμπυκνωμένα το μοναδικό φαινόμενο «Diana Krall», από τη δεινότητα στο ροκ εν ρολ πιάνο της, ως την ξέχειλη από πυγμή και γνώση, εκφραστική αλλά παράλληλα μινιμαλιστική – ερμηνεία της.

Στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει, την τοποθετούν δίπλα στις ιστορικές μορφές της jazz και την ενσωματώνουν στη μουσική μυθολογία.

Σωματείο Aurora

Η Aurora ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μάχη κατά της λευχαιμίας μέσω της προσφοράς βοήθειας στους ασθενείς και στις οικογένειες τους, αλλά και στην στήριξη της έρευνας για την καταπολέμηση των αιματολογικών ασθενειών.

Όλες οι ενέργειές της Aurora βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες:

1. Στέγαση: Προσφορά διαμονής αλλά και μίας σειράς υπηρεσιών, σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς, των οποίων η κύρια κατοικία είναι εκτός Αθηνών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο τους ίδιους, όσο και στις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν την κρίσιμη περίοδο μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

2. Ψυχολογική υποστήριξη: Διαρκή ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένους, έμπειρους επαγγελματίες στη διαχείριση των ψυχικών και σωματικών επιπτώσεων που βιώνουν τα άτομα που νοσούν από μια απειλητική για τη ζωή νόσο.

3. Χρηματοδότηση νοσοκομειακών μονάδων: Υποστήριξη τόσο στους ασθενείς, όσο και στο ιατρικό προσωπικό, ενισχύοντας την απόκτηση προηγμένου εξοπλισμού και νέων θεραπευτικών μεθόδων σε κορυφαία νοσοκομεία. Η δωρεά εξειδικευμένου εξοπλισμού από την Aurora, επέτρεψε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, να λάβει πιστοποίηση για την πρωτοποριακή θεραπεία με κύτταρα CAR-T, μια μορφή ανοσοθεραπείας που στοχεύει συγκεκριμένα στην επίθεση των καρκινικών κύτταρων.

4. Χρηματοδότηση της έρευνας: χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνητικών έργων και παροχή επιχορηγήσεων έρευνας, με στόχο να επιταχυνθούν οι προσπάθειες εξεύρεσης θεραπείας για τη λευχαιμία, το λέμφωμα και άλλες κακοήθεις ασθένειες του αίματος. Το 2020, η Aurora έδωσε την πρώτη της ερευνητική επιχορήγηση για ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα στον Ευαγγελισμό.

Η Aurora αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την Diana Krall για την στήριξή της η οποία και λειτουργεί ως έμπρακτη απόδειξη της ευαισθησίας της στο θέμα αυτό.