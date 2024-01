Sometimes I feel I’ve got to run away

I’ve got to get away

From the pain you drive into the heart of me

The love we share seems to go nowhere

And I’ve lost my light

For I toss and turn, I can’t sleep at night Μερικές φορές νιώθω ότι πρέπει να τρέξω μακριά

Πρέπει να ξεφύγω

Από τον πόνο που δημιουργείς στην καρδιά μου

Η αγάπη που μοιραζόμαστε φαίνεται να μην οδηγεί πουθενά

Και έχω χάσει το φως μου

Στριφογυρνάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.

Once I ran to you (I ran)

Now I run from you

This tainted love you’ve given

I give you all a boy could give you

Take my tears and that’s not nearly all Κάποτε έτρεξα κοντά σου (έτρεξα)

Τώρα τρέχω μακριά από σένα

Αυτή η μολυσμένη αγάπη που έδωσες

Σου δίνω όλα όσα θα μπορούσε να σου δώσει ένα αγόρι

Πάρε τα δάκρυά μου και δεν είναι μόνο αυτό

Tainted love (oh-oh-oh-oh)

Tainted love

Now I know I’ve got to run away

I’ve got to get away

You don’t really want any more from me

To make things right you need someone to hold you tight

And you think love is to pray

But I’m sorry, I don’t pray that way Μολυσμένη αγάπη (ω-ω-ω-ω)

Μολυσμένη αγάπη

Τώρα ξέρω ότι πρέπει να απομακρυνθώ

Πρέπει να ξεφύγω

Δεν θέλεις τίποτα άλλο από μένα

Για να κάνεις τα πράγματα σωστά χρειάζεσαι κάποιον να σε κρατάει σφιχτά

Και νομίζεις ότι αγάπη είναι να προσεύχεσαι

Αλλά λυπάμαι, δεν προσεύχομαι έτσι

Once I ran to you (I ran)

Now I run from you

This tainted love you’ve given

I give you all a boy could give you

Take my tears and that’s not nearly all Κάποτε έτρεξα κοντά σου (έτρεξα)

Τώρα τρέχω μακριά από σένα

Αυτή η μολυσμένη αγάπη που έδωσες

Σου δίνω όλα όσα θα μπορούσε να σου δώσει ένα αγόρι

Πάρε τα δάκρυά μου και δεν είναι μόνο αυτό

Tainted love (oh-oh-oh-oh)

Tainted love

Don’t touch me, please

I cannot stand the way you tease

I love you though you hurt me so

Now I’m gonna pack my things and go Μολυσμένη αγάπη (ω-ω-ω-ω)

Μολυσμένη αγάπη

Μη με αγγίζεις, σε παρακαλώ

Δεν αντέχω τα πειράγματά σου

Σ’ αγαπώ αν και με πλήγωσες τόσο

Τώρα θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω