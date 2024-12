Η μουσική βιομηχανία βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη, και το 2025 φαίνεται πως θα είναι μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις, περιοδείες και δυνατές κυκλοφορίες. Με την πανδημία πλέον πίσω μας και τους καλλιτέχνες να επανέρχονται με νέες ιδέες και έμπνευση, οι προσδοκίες είναι υψηλές…

1. Taylor Swift: Νέο άλμπουμ και περιοδεία

Το 2025 φαίνεται να είναι γεμάτο με εκπλήξεις για την Taylor Swift. Αν όλα πάνε σύμφωνα με τα σχέδια, η τραγουδίστρια αναμένεται να κυκλοφορήσει το 12ο στούντιο άλμπουμ της, ενώ η περιοδεία της, που ενδέχεται να ξεκινήσει το 2026, θα μπορούσε να είναι μια συνέχεια της επιτυχίας της περιοδείας Eras. Η Taylor φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη σύνδεση με τους fans της και ανυπομονεί για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Ωστόσο, τα προσωπικά της σχέδια με τον Travis Kelce ενδέχεται να επηρεάσουν τα επαγγελματικά της βήματα. Η Swift έχει ζητήσει από την ομάδα της να της δοθεί χρόνος το 2025 για να εστιάσει στη σχέση της και να δει πώς θα εξελιχθεί η προσωπική της ζωή. Επομένως, η χρονιά αυτή ενδέχεται να είναι γεμάτη ανατροπές, με την Taylor να θέλει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη μουσική και την προσωπική της ζωή.

2. Coldplay: Το επόμενο μεγάλο βήμα

Η μπάντα του Chris Martin είχε δηλώσει πως το “Music of the Spheres” ίσως να ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ, αλλά τα νέα θέλουν τους Coldplay να ετοιμάζουν ακόμα ένα project ως το αποχαιρετιστήριο δώρο τους στους fans. Το αν αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της πορείας τους ή μια νέα αρχή παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Η περιοδεία ωστόσο των Coldplay το 2025, υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, προσελκύοντας θαυμαστές από κάθε γωνιά του κόσμου. Όχι, δυστυχώς δεν αναμένονται στην χώρα μας…

3. The Weeknd: Ένα μεγαλειώδες 2025 με νέο άλμπουμ και ταινία

Ο The Weeknd είναι έτοιμος να κατακτήσει το 2025 με τον νέο του δίσκο Hurry Up Tomorrow, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιανουαρίου. Το άλμπουμ θα συνεχίσει την εξερεύνηση του καλλιτέχνη σε αφηγηματικούς και συναισθηματικούς κόσμους, με μια πιο πειραματική κατεύθυνση.

Όμως, το 2025 δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο The Weeknd ετοιμάζει μια ταινία βασισμένη στο άλμπουμ του, με πρωταγωνιστές τους Jenna Ortega και Barry Keoghan. Η ταινία, όπως και το άλμπουμ, θα ενσωματώνει τις θεματικές του Hurry Up Tomorrow, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική και κινηματογράφο.

4. Billie Eilish: Η περιοδεία του 2025 και η αναμονή για νέο άλμπουμ

Αν και η Billie Eilish δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την έναρξη περιοδείας για το 2025, η εμπειρία της από προηγούμενες περιοδείες δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για μια νέα παγκόσμια περιοδεία. Από την περιοδεία Where Do We Go? World Tour το 2020 (που καθυστέρησε λόγω της πανδημίας) μέχρι την περιοδεία Happier Than Ever, The World Tour, η Billie έχει συνδέσει τη μουσική της με την αλληλεπίδραση με το κοινό της.

Ενώ δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία για την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ της το 2025, η συνεχής δημιουργική διαδικασία της Eilish αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να έχουμε νέο υλικό. Η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ σχεδόν σίγουρα θα συνοδευτεί από μια εκτενή περιοδεία για την προώθησή του, κάτι που σίγουρα περιμένουν οι φανατικοί της θαυμαστές.

5. Lady Gaga: Το LG7 και η μουσική της ποικιλία για το 2025

Η Lady Gaga ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο 7ο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο LG7, το 2025, και υπόσχεται να είναι γεμάτο με εκπλήξεις. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει μια ποικιλία από μουσικά είδη και στυλ, αντανακλώντας την αγάπη της για τη μουσική και τα όνειρα του παρελθόντος της. Η Gaga περιγράφει το άλμπουμ ως ένα έργο που ταξιδεύει μέσα από το χάος και καταλήγει στην αγάπη, την οποία θεωρεί την απάντηση σε όλες τις αναταραχές της ζωής της.

Ένα από τα πιο αναμενόμενα κομμάτια είναι το Die With a Smile, το ντουέτο της με τον Bruno Mars, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Στο μουσικό βίντεο, οι δυο τους ερμηνεύουν το τραγούδι σε μια ρετρό σκηνή, με την Gaga να εκφράζει τη χαρά της για τη συνεργασία τους και τη σχέση που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Η χημεία τους στο βίντεο αποτυπώνει τη σύνδεση τους, ενώ η Gaga δεν χάνει την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να είναι και μια ισχυρή παρουσία στο πλευρό του Bruno, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του “γυναικείου” ρόλου στη σκηνή.

6. Kylie Minogue: Η περιοδεία Tension Tour του 2025

Η Kylie Minogue είναι έτοιμη να κατακτήσει τις παγκόσμιες σκηνές το 2025 με την Tension Tour, η οποία θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο. Η 56χρονη αυστραλιανή σταρ υπόσχεται στους θαυμαστές της μια μοναδική μουσική εμπειρία, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της και πολλά νέα τραγούδια. Η Minogue έχει ήδη προετοιμάσει το κοινό της με τα τελευταία φεστιβάλ και εμφανίσεις, αναφέροντας ότι τα setlists της θα είναι γεμάτα με “killer” στιγμές και χωρίς περιττές επιλογές.

Στις 18 Ιουλίου θα τη δούμε μάλιστα και στη χώρα μας, στα πλαίσια του Release Festival, στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο…

Με 37 χρόνια μουσικής καριέρας, η Kylie αναγνωρίζει την τύχη της που εξακολουθεί να δημιουργεί επιτυχίες και να ενθουσιάζει το κοινό της. Παρά την μεγάλη πορεία της, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και την ενέργεια που συνεχίζει να λαμβάνει από τους θαυμαστές της, αναφέροντας ότι νιώθει πάντα ευγνώμονη για τις ζεστές υποδοχές και την επιτυχία που συνεχίζει να απολαμβάνει.

7. Madonna: Νέο άλμπουμ και συνεργασία με τον Stuart Price για το 2025

Η βασίλισσα της ποπ, Madonna, αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει νέο μουσικό υλικό για το 2025, συνεργαζόμενη ξανά με τον παραγωγό Stuart Price, με τον οποίο είχε δουλέψει στο επιτυχημένο Confessions on a Dance Floor το 2005. Στη διάρκεια της τελευταίας της περιοδείας, η οποία γιορτάζει 40 χρόνια μουσικής πορείας, η συνεργασία με τον Price ανανέωσε την έμπνευσή της, ενισχύοντας την επιθυμία της να δημιουργήσει καινούργια τραγούδια.

Η Madonna εκφράζει τη χαρά και την ενέργειά της για αυτή τη νέα μουσική φάση, λέγοντας ότι η σύνθεση και η δημιουργία μουσικής είναι το μόνο μέρος όπου δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια από κανέναν. Η συνεργασία με τον Price, ο οποίος βοήθησε να επιστρέψει στο προσκήνιο με το Confessions on a Dance Floor, αναμένεται να φέρει ξανά μια δυναμική ανατροπή στο μουσικό της έργο. Η ίδια δήλωσε ότι αυτή η εμπειρία είναι «φαρμακευτική» για την ψυχή της και δεν μπορεί να περιμένει να μοιραστεί το νέο υλικό με τους θαυμαστές της.

Με πέντε χρόνια από την κυκλοφορία του Madame X, η Madonna είναι έτοιμη να επιστρέψει με νέο άλμπουμ το 2025, γεμάτο φρέσκο και ανανεωμένο υλικό!

8. Lana Del Rey: Αναμένοντας το νέο άλμπουμ της

Η Lana Del Rey ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο The Right Person Will Stay, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025. Η ανακοίνωση έρχεται να ενισχύσει τις προσδοκίες των θαυμαστών της, οι οποίοι ανυπομονούν για το νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Το επερχόμενο δέκατο στούντιο άλμπουμ της, αναμένεται να είναι μία σημαντική απομάκρυνση από το συνηθισμένο στυλ της. Η Lana Del Rey υποσχέθηκε να προσφέρει κάτι φρέσκο και διαφορετικό, το οποίο αναμένεται να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της και να επανακαθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία.

9. Ed Sheeran: Νέο άλμπουμ και επιστροφή στον ποπ ήχο

Ο Ed Sheeran μοιράστηκε λεπτομέρειες για το επερχόμενο νέο του άλμπουμ, το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει. Ο 33χρονος ποπ σταρ με τα κόκκινα μαλλιά αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρώσει την ηχογράφηση του νέου δίσκου του και έχει ήδη γυρίσει δύο μουσικά βίντεο γι’ αυτόν.

Μιλώντας στο Variety, ο Sheeran εξήγησε ότι οι θαυμαστές του μπορούν να περιμένουν το όγδοο στούντιο άλμπουμ του να είναι μια επιστροφή στον ποπ ήχο που γεμίζει τα στάδια.

Ο τραγουδιστής των Shape of You επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Richard Curtis σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο για το νέο του τραγούδι Under the Tree, το οποίο προέρχεται από την καινούργια animation ταινία του Netflix “That Christmas”, την οποία έγραψε ο δημιουργός του Love Actually.

10. Νέα Rihanna ή απλώς φήμες;

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αποχής από τη μουσική, η Rihanna ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή το 2025. Η 36χρονη σταρ είναι στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου 9ου στούντιο άλμπουμ της και για την εμφάνισή της ως επικεφαλής στο φεστιβάλ Glastonbury του 2025, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την εφημερίδα The Sun.

Η Rihanna δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ από το εξαιρετικά επιτυχημένο “Anti” του 2016 και τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στην επέκταση της επιχείρησής της με καλλυντικά, ενώ παράλληλα απολαμβάνει τη ζωή της με την οικογένειά της.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, αναμένεται να ακολουθήσει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία…