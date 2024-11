O συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής Δημήτρης Γεωργίου επιστρέφει, όπως

άλλωστε το είχε υποσχεθεί, με το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι του με τον τίτλο «Noel»!

Η γνωριμία του με το κοινό έγινε πριν από 2 μήνες με το τραγούδι «Ταυρομάχος», το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις και αποκόμισε πολύ θετικά σχόλια.

Με το νέο τραγούδι του ο Δημήτρης Γεωργίου μας βάζει σε άκρως εορταστικό κοσμοπολίτικο κλίμα. Μας ταξιδεύει για ακόμα μια φορά και τώρα μας μεταφέρει στους χιονισμένους, στολισμένους, ολόφωτους δρόμους του Manhattan στη Νέα Υόρκη, εκεί, δηλαδή, όπου ένα βράδυ ψάχνει για να διαλέξει το καλύτερο δώρο για την αγαπημένη του – που απλά τυχαίνει και να ονομάζεται Noelle!

Κατά την αναζήτησή του στα πανέμορφα και στολισμένα καταστήματα αδιαφορεί πλήρως όχι μόνο για το χιόνι που πέφτει πυκνό αλλά και την καταιγίδα που έρχεται!

Ο Δημήτρης Γεωργίου ερμηνεύει μια δική του swing σύνθεση με επιρροές από τις Βig Bands της Αμερικής. Και πάλι δικοί του οι στίχοι, αλλά αυτή τη φορά στα Αγγλικά. Η ενορχήστρωση είναι και πάλι του Κωνσταντίνου Γκιβίση.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γεωργίου εδώ και 4 χρόνια έχει δημιουργήσει, με την ενεργό συμμετοχή της συζύγου και των παιδιών του, ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό τραγουδιών σε ελληνικό, αγγλικό και γαλλικό στίχο παράλληλα με άλλες μουσικές συνθέσεις ποικίλου ύφους και ρυθμών.

Πρόσφατα αποφάσισε να παρουσιάσει διαδοχικά και συστηματικά κατ’ αρχήν κάποια από τα τραγούδια του με ερμηνείες δικές του, αλλά και άλλων ερμηνευτών επιλογής του. Στα άμεσα σχέδιά του όμως είναι και η παρουσίαση μέρους και των λοιπών μουσικών συνθέσεών του που θα τεθούν στην κρίση του κοινού.

Ερμηνεία/στίχοι/μουσική: Δημήτρης Γεωργίου

Ενορχήστρωση: Κωνσταντίνος Γκιβίσης

Οι ηχογραφήσεις και η μίξη έγιναν από τον Στράτο Αθανασίου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Φωνητικά: Ζωή Στεφανίδου

Κιθάρα: Σάκης Ζαχαριάδης

Βιολί: Ιωάννα Κουρκούδιαλου

Βιολοντσέλο: Ντίνα Σαρατζή

Τρομπέτα: Γιώργος Αβραμίδης

Τρομπόνι: Δημήτρης Μπέικος

Μπάσο: Δημήτρης Μόδος

Πιάνο, πλήκτρα: Κωνσταντίνος Γκιβίσης

Τύμπανα: Simon Γεωργίου

The season snow quickly falling

In New York City tonight

my only thought, all I seek for

is to pick your Christmas gift right

Noel, once again with you

for you, everything I do

Noel, all my dreams are you

by you, mesmerized by you

Santa’ s coming, Christmas ball

Storm? I couldn’t care less…

my only thought, all I seek for

is to see you in a nice red dress



Noel, once again with you

Just you all my dreams just you,

For you everything I do

by you, mesmerized by you

Just you, my Noel, just you

For you, all my love for you

Noel, all my dreams are you

Just you, Christmas is just you