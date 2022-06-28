Ο Δημήτρης Κοργιαλάς επιστρέφει με νέο άλμπουμ τον Μάιο του 2022.
Το “Δε θα ‘ρθεις ξανά” είναι το πρώτο single μέσα απ’ αυτή τη δουλειά, ένα τραγούδι που μας γυρνά πάλι στις καλές μέρες τις κιθαριστικής pop και του new wave.
Μουσική – Στίχοι: Δημήτρης Κοργιαλάς
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΙ ΟΛΟ ΤΡΕΧΕΙΣ ΜΕΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΣ
ΚΙ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΣ ΨΗΛΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΡΑΝΟΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ ΜΕ’ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΑΝΕΣΑΙ ΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ,ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑ
ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΞΑΝΑ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ,ΤΗ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ‘ΡΘΕΙΣ ΞΑΝΑ
ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ,ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑ
ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΞΑΝΑ
ΣΑΝ ΣΦΑΙΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΝΑ,ΦΕΥΓΕΙΣ ΜΑΚΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ‘ΡΘΕΙΣ ΞΑΝΑ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΚΙ ΟΛΟ ΒΛΕΠΩ ΣΑΝ ΑΓΡΙΜΙ ΝΑ ΓΥΡΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΡΥΒΕΙΣ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΣ
ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΠΙΑ
ΚΙ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΕΡΙΑ