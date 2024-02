H τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Ειρήνη Σκυλακάκη μας παρουσιάζει το τραγούδι τίτλων της νέας σειράς του Alpha «Ο Σκαραβαίος» με τίτλο “Lost In Blue”.

Η Ειρήνη Σκυλακάκη καταφέρνει και δίνει το στίγμα της σειράς με έναν μοναδικό τρόπο, καθώς με τη μουσική της αποτυπώνονται το μυστήριο, η ένταση, η αγωνία και οι απρόβλεπτες ανατροπές, που παραπέμπουν στην συναισθηματική φόρτιση και την ψυχολογική διάθεση, οι οποίες κυριαρχούν και στη σειρά. Μια σύγχρονη σειρά εξιχνίασης εγκλημάτων με στοιχεία κοινωνικού νουάρ και πολύ …crime.

Η Ειρήνη Σκυλακάκη έχει στο ενεργητικό της τέσσερις προσωπικούς δίσκους. Ο πιο πρόσφατος με τίτλο ‘Souvenir’ κυκλοφόρησε το 2020 και περιλαμβάνει το ομώνυμο single σε συνεργασία με τον Σουηδό τραγουδοποιό Jay-Jay Johanson.

To 2022 επανήλθε ως ντουέτο με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό παραγωγό Danton Supple (Coldplay, U2, Morrissey, Suede, Patti Smith), παρουσιάζοντας το άλμπουμ τους με τίτλο ‘HYDRA’.

Από το 2019 ασχολείται και με τη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής θεατρικών παραστάσεων (‘Labor’, ‘Συμπτώματα από την Έλλειψη Βάρους’, ‘Μαντάμ Μποβαρύ’, ‘o Επιστάτης’) και τηλεοπτικών σειρών (‘Είμαι η Τζο’, ‘Μετά τη Φωτιά’, ‘ O Σκαραβαίος’).

Μουσική – Στίχοι: Irene Skylakaki

Ερμηνεία: Irene Skylakaki

Παραγωγή & ενορχήστρωση Aki Rei & Irene Skylakaki

Το τραγούδι “Lost In Blue” κυκλοφορεί από την Deep Music, το νέο label της Spicy, στο YouTube και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Dark room

Deep gloom

All I want to do is sit by the fire and burn

Watch tv have some tea

Virtual insanity

Once i’m in there’s no return

When I get lost in blue

I hear a voice i once knew

I like the sound of gun

You know it’s time to run

Lights out almost dawn play another fucked up song

Minds sinking words blinking

Losing meaning

Then you look at me and tell me something like

I need another chance I will make it right

But I get lost in blue

I hear a voice i once knew

I like the sound of gun

I know it’s time to run