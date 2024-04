Η Έλενα Παπαρίζου γιορτάζει φέτος τα 25 χρόνια της στη δισκογραφία και παρουσιάζει το νέο της single «Μαύρα Γυαλιά», το απόλυτο club banger του 2024.

Τα «Μαύρα Γυαλιά» είναι ένα εθιστικό pop anthem σε μουσική των Barrice & Sin Laurent, στίχους των Lila & Barrice και παραγωγή των Beyond & Sin Laurent, το οποίο απογειώνεται ερμηνευτικά με τη φωνή της Έλενας Παπαρίζου.

Τα «Μαύρα Γυαλιά» αποτελούν προπομπό του 11ου κατά σειρά ολοκληρωμένου album της Έλενας που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Μάλιστα, έχουν ήδη ηχογραφηθεί τα περισσότερα τραγούδια του album, ο ήχος των οποίων κυμαίνεται σε pop, dance, rnb & ethnic ρυθμούς.

Το τραγούδι κυκλοφορεί παράλληλα και στο YouTube με ένα βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου.

Μου είπες «μη μ’ αφήνεις»

Μα ούτε που σ’ αγαπώ πια

Με πέτρες και καράτια, δεν

Κολλάνε τα κομμάτια

Ξεκάθαρο για μένα

Δεν θέλω άλλα δάκρυα

Κράτα εσύ όλες μου τις πληγές

Πριν γίνουνε σημάδια

Baby boy

What you want

Tell me what you want

What you want

Tell me what you want boy

What you want

Tell me what you want

Τώρα ξέρω μέσα μου πια

Έχω φύγει μίλια μακριά

Μες στη νύχτα μαύρα γυαλιά

Μη σε δω μπροστά μου ξανά

Κι ό,τι είχαμε στο πλάνο

Μόνη μου θα το κάνω

Μες στη νύχτα μαύρα γυαλιά

Μη σε δω μπροστά μου ξανά

Boy…

What you want

Tell me what you want

What you want

Tell me what you want boy

What you want

Tell me what you want

Θέλεις να μου μιλήσεις

Μα δεν με συγκινούν πια

Μηνύματα και κλήσεις, δεν

Μου δείχνουν την αλήθεια

Ξεκάθαρο για μένα

Δεν θέλω άλλα δάκρυα

Κράτα εσύ όλες μου τις πληγές

Άσε μου τα διαμάντια

Baby boy

Τώρα ξέρω μέσα μου πια

Έχω φύγει μίλια μακριά

Μες στη νύχτα μαύρα γυαλιά

Μη σε δω μπροστά μου ξανά

Κι ό,τι είχαμε στο πλάνο

Μόνη μου θα το κάνω

Μες στη νύχτα μαύρα γυαλιά

Μη σε δω μπροστά μου ξανά

Boy…

What you want

Tell me what you want

What you want

Tell me what you want boy

What you want

Tell me what you want

What you want

Κι ό,τι είχαμε στο πλάνο

Μόνη μου θα το κάνω

Μες στη νύχτα μαύρα γυαλιά

Μη σε δω μπροστά μου ξανά

Απόψε λέω «τέρμα»

Το κάνω αυτό για μένα

Βάζω «συγγνώμες» και «σ’ αγαπώ»

Στ’ αρχειοθετημένα