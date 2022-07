Ο δίσκος “A Better Me” κυκλοφόρησε την 1η Ιουλίου, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες του συγκροτήματος και αναμένεται η κυκλοφορία του σε βινύλιο στο προσεχές μέλλον.

Ο δίσκος περιλαμβάνει επτά συνθέσεις:

1) Post Punk Gray

2) Breathe

3) A Better Me

4) Acting in the Dressing Room

5) Give Me Time

6) Last Day in Future

7) Story of an Elephant

Η παραγωγή, η μίξη και το mastering του δίσκου έγιναν από τους Elephant στο προσωπικό τους στούντιο στα Ιωάννινα ενώ το artwork δημιουργήθηκε από την Κατερίνα Κούρου.

Οι Elephant υπάρχουν από το 2018. Δημιουργήθηκαν ένα από τα πολλά απογεύματα σε ένα στούντιο στα Γιάννενα, κάπου ανάμεσα από συζητήσεις για μουσική, δημιουργία και τρόπους να υπάρξουν συμβαδίζοντας με τα όνειρα τους. Από τότε κρατάνε αυτές τις συζητήσεις ζωντανές εμπλουτίζοντας τες και τακτοποιώντας την μουσική υπόκρουση που τους παρέχει αυτή η τριβή. Πειραματίζονται με ό,τι μπορεί να βγάλει ήχο αλλά δηλώνουν (περίπου) alternative rock. Συστηθήκαν κάποιους μήνες μετά το πρώτο jam μέσω μιας live ηχογράφησης το καλοκαίρι του 2019. Παράλληλα με εμφανίσεις σε φεστιβάλ μουσικής και εναλλακτικούς χώρους δημιούργησαν τον full-length δίσκο “A Better Me”.