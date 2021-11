Η τραγουδοποιός Έλσα Καραγιάννη ενώνει τις δυνάμεις της με τον ταλαντούχο μουσικό παραγωγό MelodyOfAlex και παρουσιάζουν το single «Πριν Αλλάξουν (MelodyOfAlex Remix)».

Η original έκδοση του τραγουδιού περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο της album με τίτλο “Σύννεφα”.

Ο MelodyOfAlex υπογράφει το Remix που κυκλοφορεί σαν digital single, δίνοντας νέα πνοή στο τραγούδι με καθηλωτικά beats και virtual instruments. Το προσωπικό μουσικό ύφος της Έλσας, που χαρακτηρίζεται από βελούδινα φωνητικά, ονειρικές μελωδίες και ψυχεδελική διάθεση, βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τα ηλεκτρονικά soundscapes του MelodyOfAlex.

Οι στίχοι του τραγουδιού έχουν γραφτεί από την Έλσα ενώ την μουσική την συνυπογράφει η ίδια μαζί με τον Νίκο «Ottomo» Αγγλούπα.

Το «Πριν Αλλάξουν (MelodyOfAlex Remix)» συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό video clip σε σκηνοθεσία του Dimitris Karas.

Κυκλοφορεί από την Final Touch, a Walnut entertainment label!

Στίχοι: Έλσα Καραγιάννη

Μουσική: Έλσα Καραγιάννη, Νίκος “Ottomo” Αγγλούπας

Mix & mastering by MelodyOfAlex

Video directed and edited by Dimitris Karas