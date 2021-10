Η Emmanouela, με τη μελωδική φωνή της, ντύνει τη φετινή τηλεοπτική καμπάνια της τηλεόρασης του ομίλου Antenna με το τραγούδι «Can’t take my eyes off you», και το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει!

Τα δύο πρώτα singles «Πώς» και «Μόνο Να ‘Ξέρες» της πολλά υποσχόμενης Emmanouela, έγιναν αμέσως επιτυχίες και συνεχίζουν να ακούγονται ανελλιπώς σε όλες τις digital πλατφόρμες.

Η νέα κυκλοφορία «Can’t take my eyes off you» από την Emmanouela πρόκειται για το cover του ομότιτλου από τους Boys Town Gang που κυκλοφόρησε στις αρχές των 80s, εποχή της disco μουσικής.

To «Can’t take my eyes off you» είναι ένα ρομαντικό, ανεβαστικό pop με disco στοιχεία τραγούδι, που θα σας ανεβάσει τη διάθεση και θα σας ξεσηκώσει από το πρώτο μόλις άκουσμα.

Το music video έχει επιμεληθεί ο Alex Kayne, δημιουργώντας την απαραίτητη 80s ατμόσφαιρα, που όλοι αγαπάμε… το οποίο απογειώνεται με τις ερμηνευτικές δυνατότητες της Emmanouela!

You’re just too good to be true

Can’t take my eyes off of you

You’d be like heaven to touch

Oh, I want to hold you so much

At long last love has arrived

And I thank God I’m alive

You’re just too good to be true

I can’t take my eyes off of you

Pardon the way that I stare

There’s nothin’ else to compare

The thought of you leaves me weak

There’re no words left to speak

So if you feel like I feel

Please, let me know that it’s real

You’re just too good to be true

Can’t take my eyes off of you

I love you baby

And if it’s quite all right

I need you baby

To warm a lonely night

I love you baby

Trust in me when I say

Oh, pretty baby

Don’t bring me down, I pray

Oh, pretty baby

Now that I found you, stay

And let me love you, baby

Let me love you