Με μια παλέτα γεμάτη μουσικά χρώματα το φωνητικό σύνολο En-Chor (προφέρεται Ανκόρ) έρχεται στη μουσική σκηνή Σφίγγα, σε μια βραδιά που τα έχει όλα!

Σε αυτή του την εμφάνιση θα είναι μαζί του η μοναδική performer Ματθίλδη Μαγγίρα που θα δώσει το δικό της χρώμα σε πολλά τραγούδια, «παρασύροντας» με το ανεπανάληπτο ταλέντο της ακόμα και τους πιο …διστακτικούς.

Θα ακουστούν πασίγνωστα τραγούδια σε όλες τις μουσικές αποχρώσεις, πάντοτε προσαρμοσμένα στο ξεχωριστό ύφος του En-Chor, χαρίζοντας σε όσους βρεθούν εκεί ένα – αν μη τι άλλο – διασκεδαστικό βράδυ! Για μία ακόμα φορά ο μαέστρος Σάββας Ρακιντζάκης μαζί με τους εννιά συμμετέχοντες του συνόλου (Βαλσαμία Αθανασιά, Κώστας Ανδριάς – Σταματόπουλος, Ευτύχης Βαρδουλάκης, Κωσταντής Δεσπότης, Σοφία Κουνέλα, Κάσση Λάζαρη, Στεφανία Μοροζίνη, Βαγγέλης Νικολιδάκης, Γιούλη Φιλιππίδου) και την καλλιτεχνική επιμελήτρια του συνόλου Καλή Βανδώρου ετοιμάζουν ένα πραγματικά ιδιαίτερο πρόγραμμα με διαχρονικά, σύγχρονα («Το φεγγάρι πάνωθέ μου», «Η Λίζα και η κορνίζα» κ.α.) και – φυσικά – χριστουγεννιάτικα τραγούδια «Rocking around the Christmas tree», «Deck the halls with boughs of holly» κ.α.), ενώ θα ακουστούν ζωντανά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία τους και τα δυο τραγούδια που έχει ηχογραφήσει το En-Chor («Γιαρέμ γιαρέμ» και «Δεν είσαι εδώ»). Δε θα μπορούσαν να λείψουν τραγούδια από το μουσικό project του En-Chor με τίτλο «TV or NOT TV?» («Μαντάμ Σουσού», «That’s amore» κ.α.).

«Παλέτα»

Guest η Ματθίλδη Μαγγίρα

Μουσική επιμέλεια – Διεύθυνση – Πιάνο: Σάββας Ρακιντζάκης

Συμμετέχουν αλφαβητικά:

Βαλσαμία Αθανασιά / Κώστας Ανδριάς – Σταματόπουλος / Ευτύχης Βαρδουλάκης / Κωσταντής Δεσπότης / Σοφία Κουνέλα / Κάσση Λάζαρη / Στεφανία Μοροζίνη / Βαγγέλης Νικολιδάκης / Γιούλη Φιλιππίδου

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Οργάνωση: Καλή Βανδώρου

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024

Ώρα έναρξης: 21:00

Μουσική σκηνή «Σφίγγα»

Ζωοδόχου Πηγής & Κιάφας 13, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211-4096149, 6987-844845

Είσοδος: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr