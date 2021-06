Πρωτοπόροι της Ελληνικής μουσικής σκηνής, καταξιωμένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι δημιουργοί πλαισιώνουν το Φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου 2021 και συντροφεύουν τα καλοκαιρινά βράδια μας με μοναδικές στιγμές αληθινής ψυχαγωγίας, στο Αίθριο Θέατρο (Λ. Κηφισίας 219), από την Πέμπτη 1 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 19 Ιουλίου.

Τις 14 μοναδικές παραστάσεις που θα φιλοξενήσει το Φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμαρουσίου και υπεύθυνος του προγράμματος κ. Νίκος Πέππας στη Συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε ενόψει της έναρξης του πολιτιστικού προγράμματος.

Την αυλαία του προγράμματος ανοίγει η πολυαγαπημένη στο κοινό Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ακολούθως τη σκυτάλη παίρνουν η θεατρική παράσταση με την Κατερίνα Διδασκάλου «Η πόρνη από πάνω», ο stand up κωμικός Λάμπρος Φισφής, ο αγαπημένος τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με τραγούδια αφιερωμένα στα πιο αγαπημένα και γνωστά λαϊκά, αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη, οι καταξιωμένοι ΠΥΞ ΛΑΞ, το Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου, ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής Γιάννης Πάριος, οι δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Μιχάλης Χατζηγιάννης, η αγαπημένη Ματούλα Ζαμάνη και η μοναδική Δήμητρα Γαλάνη.

Στο Φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου εμφανίζεται για πρώτη φορά το Φεστιβάλ νεολαίας νέων απόψεων και δημιουργικών ιδεών “ARTEMEIΣ festival 2021″, με τρεις παραστάσεις στις 17, 18 και 19 Ιουλίου.

Του Φεστιβάλ θα προηγηθούν οι Μουσικές Βραδιές του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου,με τη συμμετοχή της κλασικής ορχήστρας Νέων σε αποσπάσματα Όπερας, της Ελληνικής Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής σε αξέχαστες μελωδίες και της Ορχήστρας Κιθαριστών, στις 11, 12 και 13 Ιουνίου αντίστοιχα.

Στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος του Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου 2021 ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου αφού αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες διοργανώθηκε το περσινό Φεστιβάλ εξαιτίας της πανδημίας, που ωστόσο έγινε πρότυπο για τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων σε άλλους Δήμους, μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

«Το φετινό καλοκαίρι ερχόμαστε να συντονιστούμε με το γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας και να συνδυάσουμε αυτό που ονομάζεται κέφι, συναναστροφή, παρέα, κοινωνικότητα. Μέσα από το Φεστιβάλ σηματοδοτούμε ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Με ένα σύνολο παραστάσεων που επιλέχτηκαν προσεκτικά μέσα από ενδιαφέρουσες παραστάσεις, φιλοξενούμε πολλούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες του θεάτρου, της λαϊκής, της έντεχνης και της ροκ μουσικής σκηνής, με έμφαση στη συμμετοχή των νέων μας και ειδικότερα των εκδηλώσεων της ΑΡΤΕΜΕΙΣ που ενσωματώνουμε στο πρόγραμμα. Θέλουμε αυτό το 20ημέρο του Ιουλίου να δώσουμε μια πραγματική όαση χαράς και πολιτιστικής δημιουργίας.

Το Μαρούσι, με ένα ιδιαίτερο Μητροπολιτικό χαρακτήρα και μ’ ένα ιδιαίτερο βάρος στον ΒΑ τομέα της Αττικής, σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο, αναδεικνύεται με την εξωστρεφή πολιτική και την εξωστρεφή πολιτιστική πολιτική σε ένα υπερτοπικό κέντρο πολιτισμού.»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Νίκος Πέππας σημείωσε από την πλευρά του ότι μετά την επιτυχή διοργάνωση του περσινού Φεστιβάλ κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, φέτος τολμάμε ξανά με μεγαλύτερη αισιοδοξία και διοργανώνουμε το Φεστιβάλ του Δήμου μας, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας όπως ορίζονται από τον ΕΟΔΥ για την ασφάλεια των καλλιτεχνών και του κοινού. Σημαντικά ονόματα του θεάτρου και του ελληνικού πενταγράμμου θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα ταξιδέψουν τους Μαρουσιώτες και τους επισκέπτες της πόλης.

Η πληρότητα –πρόσθεσε- θα είναι στο 50% σε ποσοστό προσέλευσης θεατών και ελπίζουμε σταδιακά να φθάσει στο 75%, ώστε να μπορέσουν περισσότεροι συμπολίτες μας να συμμετέχουν.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Γιάννης Νικολαράκος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ARTEMEIΣ Festival 2021, δημοσιογράφος, κ. Μανώλης Νταλούκας. Τη συνέντευξη τύπου τίμησε με την παρουσία του ο κωμικός Λάμπρος Φισφής, ενώ παρέστησαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ Φανή Λέκκα και Θοδωρής Καστανάκης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠEMΠTH 1 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Παρ’το αλλιώς»

Η Ελεονώρα μέσα από την νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Παρ’ το αλλιώς» μας θυμίζει μέσα σε έναν πραγματικά δύσκολο χρόνο για όλους μας την ανάγκη να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς. Τα τραγούδια της, αυτό έκαναν και πάντα αυτό θα κάνουν.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Κατερίνα Διδασκάλου «Η πόρνη από πάνω»

Σήμερα, πιο επίκαιρη από ποτέ, η πόρνη από πάνω ετοιμάζεται να συμπληρώσει δέκα ολόκληρα χρόνια συνεχούς θεατρικής παρουσίας και να ολοκληρώσει τον κύκλο της με μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Λάμπρος Φισφής Stand Up Comedy «Best Of»

O stand up κωμικός Λάμπρος Φισφής έρχεται στο Μαρούσι για να παρουσιάσει μια BEST OF παράσταση με κείμενα από τα one man show “Να Ένας Σοφός”, “Δες το Θετικό” και “Να το Φως”.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Αλκίνοος Ιωαννίδης «Electric Solo»

Με ένα solo πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο, ο αγαπημένος τραγουδοποιός εμφανίζεται έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες. Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με όλους και όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγματικότητες της εποχής και της ζωής μας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα και γνωστά λαϊκά αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη. Τα τραγούδια της συναυλίας ερμηνεύουν: ο Βασίλης Λέκκας, ο Μπάμπης Βελισσάριος και η Σαββέρια Μαργιολά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

ΠΥΞ ΛΑΞ «Τι είναι αυτό που μας ενώνει»

Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ Λαξ έρχονται για να μας θυμίσουν «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν σε παλιά γνώριμα μονοπάτια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου «Ας θυμηθούμε τα παλιά»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φωτεινή Κοσκόρου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτισμός στο Μαρούσι: Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία στο χθες και στο σήμερα της πόλης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (Με Πρόσκληση)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Γιάννης Πάριος «Μαγική βραδιά αγάπης»

Ο Γιάννης Πάριος, ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής, έρχεται στο Μαρούσι να μας χαρίσει με τις μεγάλες επιτυχίες του, μια αξέχαστη μαγική βραδιά αγάπης.

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Μιχάλης Χατζηγιάννης «Μια αγκαλιά τραγούδια»

Οι δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, ενώνουν για πρώτη φορά τις φωνές τους και τα τραγούδια τους που τόσο έχουμε όλοι αγαπήσει!

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Ματούλα Ζαμάνη «Ambient tour»

Η Ματούλα Ζαμάνη ξεκινάει και πάλι την καλοκαιρινή της βόλτα παρέα με τους συνεργάτες της, για να βρεθεί ξανά κοντά στους φίλους της σε όλη την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Δήμητρα Γαλάνη «Έρωτα εσύ…»

Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο.

Μαζί της: η Κατερίνα Πολέμη και ο Στάθης Δράκος.

Ειδική Συμμετοχή: η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Δημήτρης Κόψης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΕΙΣ festival 2021

Φεστιβάλ νεολαίας νέων απόψεων και δημιουργικών ιδεών

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Kadinelia

Σαββέρια Μαργιολά

Babo Koro

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Αλεξάνδρα Κόνιακ και Χρίστος Σερενές

Αλεξάνδρα Σιετή και Souled Out

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ | 20:00

Αθηνά Κοντοδήμα

Μαρία Μπεθάνη

Lou

Anemi

Bad Habits

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (Με Πρόσκληση)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ARTEMIS CARD: 5€

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 10€

Προπώληση εισιτηρίων:

-Ηλεκτρονικά: ticketmaster, τηλ. 210-8938111

-Δημαρχείο Αμαρουσίου στο ισόγειο (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), τηλ. 213-20.38.059. Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -14:00.

– Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στο ισόγειο(Βασ. Σοφίας 85), τηλ. 210-80.56.314. Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -14:00.