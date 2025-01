Γυναίκες ασυμβίβαστες, πρωτοπόρες, επαναστάτριες, πειρατίνες, μάγισσες και ανδρονίκες γίνονται τραγούδια που ενώνουν τις ψυχές μας και αφυπνίζουν το νου μας.

Η μουσική παράσταση For Women της Αγγελικής Τουμπανάκη, που μάγεψε και συγκίνησε το κοινό επιστρέφει στο Half Note Jazz Club.

Kάτι πιο ευρύ από μια μουσική performance, το For Women είναι το δυναμικό καλλιτεχνικό έργο της βοκαλίστριας και ερευνήτριας Αγγελικής Τουμπανάκη, με στόχο να τιμήσει και να αφηγηθεί ιστορίες σπουδαίων Γυναικών, που ενέπνευσαν συνθέτες ανά τον κόσμο και έγιναν τραγούδια στις μουσικές παραδόσεις των λαών. Γυναίκες που δε χώρεσαν στο κάδρο της εποχής τους, ελεύθερες, οραματίστριες, επαναστάτριες, αιρετικές. Γυναίκες που ερωτεύτηκαν, πόνεσαν, αντιστάθηκαν, εναντιώθηκαν στο κατεστημένο και χάραξαν τη δική τους πορεία.

Η αφήγηση της ζωής αυτών των γυναικών στο χρόνο, στους τόπους γίνεται μέσα από κείμενα, ποιήματα και κομμάτια αγαπημένων συνθετριών και συνθετών, όπως των Νina Simone, Joni Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Λένας Πλάτωνος, Μάνο Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Μίκη Θεοδωράκη, Leonard Cohen, Nick Cave, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από Ελλάδα, Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ανατολία και Λατινική Αμερική.

Η Αγγελική Τουμπανάκη μαζί με τους τέσσερις αγαπημένους και εκλεκτούς συνεργάτες της, δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής σκηνής δημιούργησαν ένα πολυδιάστατο σύμπαν, με φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες και πολυφωνίες, και ένωσαν ετερογενείς μουσικές. Πάνω στην σκήνη διασταυρώνουν ήχους, συναισθήματα, βιώματα, αυτοσχεδιάζουν, αλληλοεπιδρούν και αφηγούνται την ιστορία For Women, for all of us, για την αγάπη, την ένωση και το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Αγγελική Τουμπανάκη 5tet – For Women:

Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα

Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Απόστολος Καλτσάς| μπάσο, loops

Ηλίας Δουμάνης | τύμπανα, pads, sound design

Αγγελική Τουμπανάκη | φωνή, loops, Fx

Δημιουργικό – Αφίσα : Γιάννης Sugahtank Ρουμπάνης

Φωτογραφία: Γιώργος Βιτσαρόπουλος

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Έναρξη: 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ. 210 9213310

Εισιτήρια: 12 ευρώ

Προπώληση: more.com