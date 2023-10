Η μουσική παράσταση For Women, που μάγεψε και συγκίνησε το κοινό και έγινε sold-out όπου παρουσιάστηκε, έρχεται για πρώτη φορά στο Θέατρο Πορεία, τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου.

Kάτι πιο ευρύ από μια μουσική performance, κάτι περισσότερο από ένα φωνητικό ensemble, το For Women είναι ένα δυναμικό πρότζεκτ και ταυτόχρονα μια μουσική κολεκτίβα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε η αγαπημένη και μοναδικής ποιότητας βοκαλίστρια και ερευνήτρια Αγγελική Τουμπανάκη. Στόχος της είναι να τιμήσει μέσα από τη δουλειά της και να αφηγηθεί ιστορίες ξεχωριστών Γυναικών, που ενέπνευσαν συνθέτες ανά τον κόσμο και έγιναν τραγούδια στις μουσικές παραδόσεις των λαών.

Στην παράσταση παρουσιάζονται κομμάτια αγαπημένων συνθετριών και συνθετών, όπως των Νina Simone, Joni Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Λένας Πλάτωνος, Μάνου, Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Μίκη Θεοδωράκη, Leonard Cohen, Nick Cave, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από Ελλάδα, Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ανατολία και Λατινική Αμερική – όλα με κεντρικό πρόσωπο τη Γυναίκα.

Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο και τη μουσική, θα βιώσουμε ιστορίες για γυναίκες ελεύθερες που ανέτρεψαν τα κοινωνικά στερεότυπα. Για πειρατίνες και μάγισσες, για γυναίκες παθιασμένες, αιρετικές, ονειροπόλες, πρωτοπόρες. Για γυναίκες που ερωτεύονται, που πονούν, που θρηνούν, που μάχονται, που ονειρεύονται, που επαναστατούν, που διαρκώς ανασταίνονται.

Δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και της τζαζ μουσικής, βοκαλίστριες, ηθοποιοί, ένα συμπαγές πλέγμα σπάνιων καλλιτεχνών επί σκηνής, δημιουργούν ένα πολυδιάστατο και γοητευτικό σύμπαν, με φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες και πολυφωνίες. Ενώνουν ετερογενείς μουσικές, αυτοσχεδιάζουν και αλληλεπιδρούν φτιάχνοντας έναν κόσμο αφιερωμένο στη γυναίκα την άχρονη και διαχρονική. Η μουσική συνδιαλέγεται με την τέχνη του θεάτρου και της ποίησης, η κίνηση γίνεται στοιχείο της μουσικής δραματουργίας, ενώ ο ειδικά σχεδιασμένος φωτισμός ακολουθεί τον αφηγηματικό ρυθμό.

Και η ιστορία For Women, for all of us…, ξεκινάει από την είσοδο… Με όραμα την ισότητα και την αρμονική συνύπαρξη των φύλων, κατά το διήμερο 30 και 31 Οκτωβρίου το κοινό με την είσοδό του στο θέατρο θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μια διαδραστική καλλιτεχνική διαδρομή, σχεδιασμένη από την ομάδα έργου «FOR WOMEN Artivism project». Στο πλαίσιό της, θα πραγματοποιηθούν βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, θα γίνει προβολή ντοκιμαντέρ, ενώ θα τιμηθούν και θα μιλήσουν για το κοινωνικό τους έργο ξεχωριστές Γυναίκες.

Το Toubanaki 5tet αποτελείται από πέντε διακεκριμένους μουσικούς της jazz και παραδοσιακής μουσικής σκηνής της Ελλάδας, μόνιμους συνεργάτες της βοκαλίστριας – ερευνήτριας Αγγελικής Τουμπανάκη.

To γυναικείο Vocal Ensemble που δημιουργήθηκε από την Αγγελική Τουμπανάκη ειδικά για την παράσταση For Women, έχει πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς τον Χορό του αρχαίου ελληνικού δράματος. Κατά τη μουσική δράση και την αφήγηση, πλάι στο τραγούδι, χρησιμοποιεί κρουστά, σύγχρονους βοκαλισμούς και body music. Η χορικότητα εκφράζει τη φωνή της γυναίκας και τη συλλογική της ταυτότητα που εκκινεί από το αρχαίο δράμα, περνάει από την παράδοση και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη φωνητική σύνθεση.

To FOR WOMEN | Artivism project δημιουργήθηκε από την Αγγελική Τουμπανάκη με αφορμή την ανάγκη και το όραμά της, οι καλλιτεχνικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις συλλογικά να αντικατοπτρίζουν την εποχή και να δημιουργούν ένα ισχυρό κοινωνικό – ανθρωπιστικό αποτύπωμα. Η ομάδα έργου αποτελείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές σε ζητήματα έμφυλης ισότητας, καλλιτέχνες, θεατροπαιδαγωγούς, υποστηρικτές και εμψυχωτές ευάλωτων ομάδων (μεταναστών, προσφύγων), φεμινιστικές ακτιβίστριες.

Aggeliki Toubanaki 5tet

Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς| μπάσο, loops

Δουμάνης Ηλίας | τύμπανα

Αγγελική Τουμπανάκη | φωνή, loops, Fx

For Women Vocal Ensemble (αλφαβητικά)

Βακάλη Γεωργία

Καραμέρη Χρυσιάννα

Κωνσταντέλλου Βασιλική

Παπαθανασίου Μαριάννα

Προκοπίου Ζωή

Αγγελική Τουμπανάκη

Σε συνεργασία με το εργαστήριο μουσικών κρουστών οργάνων και της μουσικής ομάδας «Κρουστωδία» της θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Σκηνοθετική επιμέλεια : Ελένη Ευθυμίου

Φωνητική Προετοιμασία του φωνητικού συνόλου: Αγγελική Τουμπανάκη & Ζωή Προκοπίου

Ενορχήστρωση κρουστών του φωνητικού συνόλου: Πέτρος Κούρτης

Ενορχηστρώσεις συνθέσεων φωνητικού συνόλου: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Αγγελική Τουμπανάκη, Γιάννης Μπελώνης, Γρηγόρης Ντάνης

Χορογραφίες – Επιμέλεια Κίνησης: Λαμπρινή Γκόλια

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Καραθάνου

Σχεδιασμός και Χειρισμός Φωτισμού: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Επιμέλεια και Χειρισμός Ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 30 & 31 Οκτωβρίου 2023

Ώρα έναρξης παράστασης: 21.00 (διάρκεια 90 λεπτά)

Ώρα έναρξης βιωματικών δράσεων FOR WOMEN | Artivism project: 20.00

Τιμές Εισιτηρίων:

Α’ ζώνη: 15 ευρώ, Β’ ζώνη: 12 ευρώ

Εκπτωτικά εισιτήρια*: Senior (άνω των 65), φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων: 12 ευρώ, ΑΜΕΑ (67% και άνω), με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας: 12 ευρώ, ειδική τιμή για άνεργη/ο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας: 5 ευρώ.

* Σε συγκεκριμένες θέσεις με σειρά προτεραιότητας, απαραίτητη είναι η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου.

Θέατρο Πορεία

Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69

Πλατεία Βικτωρίας

Τηλέφωνα ταμείου: 210 8210991, 210 8210082

Προπώληση: more.com

211.7700000