Because We Believe!

Ο Μάριος Φραγκούλης αυτό το καλοκαίρι, συναντά μετά από χρόνια ξανά επί σκηνής τη σπουδαία Deborah Myers.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου στο Βεάκειο Θέατρο.

Οι δύο παγκόσμια αγαπημένοι καλλιτέχνες, συνοδευόμενοι από 11 κορυφαίους μουσικούς μας υπόσχονται ένα καλοκαιρινό σκηνικό γεμάτο αισθήματα και αισθήσεις, ερωτικό και ταξιδιάρικο. Ένα πρόγραμμα με μερικά από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια – κάθε εποχής – από το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο, απρόσμενες διασκευές μα και αγαπημένα ελληνικά, ερμηνευμένα μοναδικά από τον Μάριο, που θα μας μείνει αξέχαστο.

Ο Μάριος Φραγκούλης με την παρέα της Deborah Myers αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύει στην Ελλάδα με ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι. Ένα ταξίδι στον χρόνο και τον κόσμο. Μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε λατρέψει.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μας έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια σημαντικότατα projects, τα οποία κέρδισαν το ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού σε όλον τον κόσμο. Έναν ελληνικό δίσκο με την πολύτιμη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου και δύο διεθνείς – ζωντανές ηχογραφήσεις από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ηρώδειο – σε ένα αφιέρωμα για το περίφημο American Songbook. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η διεθνής περιοδεία με την Sarah Brightman το 2018 σε Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική και φυσικά οι εμφανίσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο, συνοδευόμενος είτε από νέους ταλαντούχους τραγουδιστές είτε από τη μοναδική Μαρινέλλα. Πρόσφατα ηχογράφησε δύο τραγούδια για τον κινηματογράφο. Το ένα αφορά στην ταινία Arcadia, 1900 Champagne d’ Orient σε μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα και το Te Vi στη μεξικάνικη ταινία Infelices Para Siempre του Alexαnder Αcha. Επίσης, τον Μάιο του 2022 βραβεύτηκε στο Μονακό με το διεθνές βραβείο Maria Callas.

Η Deborah Myers, μια από τις πιο δημοφιλείς και χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, βρίσκει πάντα τον χρόνο να επισκέπτεται την αγαπημένη της Ελλάδα. Η διεθνής της πορεία τα τελευταία χρόνια τη φέρνει σε μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου όπου διαπρέπει για πολλές δεκαετίες. Λιθουανία και Ισπανία και φυσικά η χώρα μας είναι μόνο λίγοι από τους σταθμούς της πρόσφατης μουσικής της πορείας.

Η αγάπη της για το ελληνικό κοινό την οδηγεί συχνά στον τόπο μας κι έτσι μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη είναι και πάλι μαζί, επί σκηνής, για εμφανίσεις που μόνο μουσικές εμπειρίες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Τετάρτη 31 Αυγούστου

Ώρα έναρξης: 21.00

Βεάκειο Θέατρο

Εισιτήρια: Viva.gr