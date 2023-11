Το Travel Diary, είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Gautier μετά από ένα καθοριστικό ταξίδι αυτογνωσίας στη Νότιο Αφρική. Το τραγούδι έχει ένα έντονο συναίσθημα ανοιχτού δρόμου και οριζόντων, σα να ξεπήδησε από κάποιο road trip.

Με ένα χαλαρό ρυθμό και ένα κολλητικό hook φωνητικών, το Travel Diary είναι ένα ταξιδιάρικο κομμάτι για τη χαρά του δρόμου και τη συγκίνηση των νέων τόπων αλλά και για την εσωτερική ηρεμία και ειρήνη.

Το Travel Diary είναι το πρώτο single από το επερχόμενο album του Gautier και είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής. Η παραγωγή και μίξη του κομματιού όπως και του υπόλοιπου άλμπουμ έγινε στο Lotus Studio από τον Βασίλη Ντοκάκη (Nalyssa Green, Melentini, Παύλος Παυλίδης κα).

Ο Gautier (Γκωτιέ Βελισσάρης) είναι Ελληνογάλλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός με δύο αγγλόφωνους προσωπικούς δίσκους (Babylon, Pink Cinnamon) και συνεργασίες τόσο σε αγγλικό όσο και σε ελληνικό στίχο. Μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει ως τραγουδιστής στον Ερωτόκριτο του Δημήτρη Μαραμή (Λυρική Σκηνή), έχει συνεργαστεί με τον Παρασκευά Καρασούλο ως συνθέτης στο “Της ομορφιάς το άγριο φιλί”, με την Marietta Fafouti στη μεγάλη επιτυχία You Give Me Love αλλά και με τους Myrto Bocolini, Ian Ikon, Dj Tarkan, Τίνα Αλεξοπούλου.

I keep on igniting

All the thoughts that are firing

And the night seems to be endless.

I keep on running

But I never get going

I’m always stuck in the same place.

Oh, oh…

I keep on riding

But in me there’s a fighting

All I need is peace and some silence.

I keep on trying

But I keep on finding

All the lies that lie under the surface.

Oh, oh…

What can I do to believe me

When the words ain’t enough

What can I do if you leave me

If my love ain’t enough.