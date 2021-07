Ο George P. Lemos μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Wedding Song». Πρόκειται για μια ερωτική μπαλάντα με ελληνικούς αλλά και αγγλικούς στίχους, που θα σας εκπλήξουν και θα σας διεγείρουν ερωτισμό!

Το τραγούδι μας υπενθυμίζει ότι όταν έχουμε τον σωστό άνθρωπο δίπλα μας όλα μπορούν να γίνουν. Ο ίδιος, George P. Lemos βάζει όλη την δύναμη της ψυχής του και μας εξομολογείται πως το τραγούδι αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς στη ζωή του.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Geogre P. Lemos και σε συνδυασμό με την ερμηνεία του ίδιου αναμένεται μια ακόμη επιτυχία!

Όπως μας αναφέρει και ο συνθέτης:

«Σάββατο 28/12/1985. Η ημερομηνία αυτή χώρισε την ζωή μου στα δύο. Την προ Χρυσούλας και την μετά Χρυσούλας (Χρυσούλα είναι η σύζυγος μου).

Αυτό το τραγούδι το έπαιξα στον γάμο μας εκείνο το βράδυ που ξαναγεννήθηκα!!

Έψαξα κάποιον τραγουδιστή να το πει αλλά σκέφτηκα ότι μόνο εγώ θα μπορούσα να το ερμηνεύσω καλυτέρα, αφού όχι μόνο έγραψα την μουσική και τους στίχους, αλλά ακόμα και σήμερα 36 χρόνια μετά αισθάνομαι ότι λέει το τραγούδι και ακόμη περισσότερο.

Επικεντρωθείτε λοιπόν όχι στην φωνή μου, αλλά στην ερμηνεία της ψυχής μου».

George P. Lemos

Έλα ξανά

με αγάπη η ζωή μας κυλά

και το αύριο σαν χθες

θα μας θυμίζει πως μια μέρα

ήσουν σκιά

σε μια χώρα που ήταν μακριά

σαν σε ρώτησα αν θές

μαζί να γράψουμε την μοίρα

Και σαν ποτάμι επάνω μου κύλησες

σαν δέντρου ρίζα σε βουνοπλαγιά

ένοιωσα ρίγος σαν μου πρωτομίλησες

προχώρα και μην φοβάσαι

η νύχτα δεν μας προφταίνει πιά

είναι απέραντη η ζωή

και εμείς σαν δυο πουλιά

αιώνια τώρα θα πετάμε.

Walking alone

I used to be walking alone

lets forget now the past

and start new living day by day

Let us postpone

all the worries that we were alone

we can carry on fast

leaving the sadness far away.

Και σαν ποτάμι επάνω μου κύλησες

σαν δέντρου ρίζα σε βουνοπλαγιά

ένοιωσα ρίγος σαν μου πρωτομίλησες

προχώρα και μη φοβάσαι

η νύχτα δεν μας προφταίνει πιά

είναι απέραντη η ζωή

και εμείς σαν δυο πουλιά

αιώνια τώρα θα πετάμε.

Αιώνια τώρα θα πετάμε…