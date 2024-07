Η Γιάννα Βασιλείου συνεργάζεται με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο νέο τραγούδι με τίτλο «Παραλίγο».

Πρόκειται για μία από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της, η οποία έχει εντυπωσιάσει με την αισθαντική και πολυδιάστατη φωνή της, απογειώνοντας τραγούδια από ολόκληρο το μουσικό φάσμα.

Τώρα, είναι εδώ με ένα ανεβαστικό τραγούδι δια χειρός του κορυφαίου ερμηνευτή και δημιουργού, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο άνθρωπος που έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο στην παγκόσμια δισκογραφία, διαλέγει την Γιάννα Βασιλείου και μαζί με την καταξιωμένη Ελένη Γιαννατσούλια μας χαρίζουν τον ύμνο του φετινού καλοκαιριού!

▪ Music Produced & Arranged by Soumka

▪ Keyboards: Soumka

▪ Guitars: Χρήστος Αβδελάς

▪ Φωνητικά: Krida

▪ Μίξη & Ηχογράφηση by Soumka @ Painkiller and C&C Studios

▪ Διεύθυνση Παραγωγής – Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Δουλάμης

▪ Παραγωγή: Λευτέρης Παπαδάκης

▪ Guest Vocals: Μιχάλης Χατζηγιάννης

Δεν είσαι ό,τι δείχνεις,

Σε μάτια στάχτη ρίχνεις,

Μηνύματα στέλνεις,

‘Έρχεσαι – φεύγεις μετά.

Κρύβεις τα ψέματά σου,

Στ’ αθώα βλέμματά σου,

Και σ’ έχω πια μάθει,

Δεν είσαι φως μα σκιά.

Σ’ αγαπώ και γι’ αυτό,

Εγώ θα φύγω,

Να σωθώ στο λεπτό,

Στο παραλίγο.

Και παραλίγο και να σ’ αγαπήσω,

Και παραλίγο να σου ανοιχτώ,

Στα κύματά σου μεμιάς να βρεθώ,

Να ναυαγήσω και να χαθώ.

Και παραλίγο τον νου μου να χάσω,

Να φτάσω στ’ άκρα, στην υπερβολή,

Με την καρδιά μου σπασμένο γυαλί,

Και παραλίγο να κλάψω πολύ.

Τις καρδιές που κρατάς,

Σαν παιχνίδια βαριέσαι και σπας,

Δεν θα ‘ρθω, αν ρωτάς,

Κάτι μέσα μου, μου ‘πε μην πας.

Δεν είσαι όπως μοιάζεις,

Τ’ άστρα συχνά μου τάζεις,

Μετά με γκρεμίζεις,

Λες και δεν έχεις ψυχή.

Σε όποιον σε κοιτάζει,

Και τόσο σε θαυμάζει,

Φαίνεσαι ήλιος,

Κι είσαι στ’ αλήθεια βροχή.