Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του, μετά από ένα δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι με σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και μια ξεχωριστή συναυλία στο Λονδίνο, ετοιμάζονται για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις στο Block 33.

On the road again για τη Θεσσαλονίκη, πάντα μαζί με τη μοναδικά δεμένη μπάντα του, έρχεται για τέσσερεις βραδιές με ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη ροκιά και την έμπνευση της στιγμής.

Ο Γιάννης Χαρούλης θα υποδεχτεί το κοινό της πόλης και όλους τους φίλους της μουσικής του με όσα τραγούδια αγαπούν ήδη αλλά και με αυτά από τον νέο του δίσκο «Κολιμπρί». Ένα άλμπουμ γεμάτο με σκέψεις και συναισθήματα που μας θυμίζει πως όσες δυσκολίες και αν βιώνουμε όταν «μοιραζόμαστε», «εκφραζόμαστε» και «επικοινωνούμε» η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται.

Save the dates: ο Γιάννης Χαρούλης στις 27, 28 Ιανουαρίου και στις 3, 4 Φεβρουαρίου για τέσσερεις μοναδικές συναυλίες στο BLOCK 33.

Μαζί του οι μουσικοί

Λευτέρης Ανδριώτης / Λύρα

Βασίλης Μπαχαρίδης / Κρουστά

Θανάσης Dzingovic / Ηλεκτρική κιθάρα

Ορέστης Μπενέκας / Πλήκτρα

Σχεδιασμός Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος – Νίκος Κωνσταντάκης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Photo credits: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Μάνος Σιγανός

27, 28 Ιανουαρίου & 3, 4 Φεβρουαρίου 2023

Ώρα έναρξης: 22:30

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Block 33

Θεσσαλονίκη