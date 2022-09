Μια “μαγική” βραδιά γεμάτη μελωδίες και νότες από το σαξόφωνο του βιρτουόζου Γιώργου Κατσαρού, αλλά και υπέροχα τραγούδια με την αισθαντική φωνή της Ελληνοαμερικανίδας Performer Tereza!

“Ταξίδι στο χρόνο”, με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες που συνδυάζουν μοναδικά το κλασικό με το σύγχρονο. Ο μεγάλος συνθέτης-μαέστρος Γιώργος Κατσαρός με αμέτρητες μελωδίες στο σαξόφωνο και η Ελληνοαμερικανίδα Performer Tereza με την αισθαντική φωνή της και υπέροχη σκηνική της παρουσία, μάς μαγεύουν σε μια συνεργασία πρόταση, με νέες διασκευές, και όλοι τη δισκογραφία τους! Μοναδική στιγμή όταν μαζί επί σκηνής μάς ταξιδεύουν στο χρόνο με πολλά αξέχαστα τραγούδια και όλοι τραγουδούν με νοσταλγία!

Η Tereza θα μας πει πολλά τραγούδια από την δισκογραφία της, όπως το περίφημο “Fly me to The moon” που ερμηνεύει εξαιρετικά, και το ακούμε σε όλο τον κόσμο… Μας έχει χαρίσει από την δισκογραφία της αμέτρητες διασκευές όπως το “Everybody’s got to learn” σε jazzy ατμόσφαιρα. Μαζί με τον μαέστρο μας ταξιδεύουν στο χρόνο, με το υπέροχο “blues” που έχουμε αγαπήσει “Σε αυτό το δρόμο”, το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός για τον ελληνικό κινηματογράφο, και έχει διασκευάσει η Tereza.

Μαζί τους παίζουν:

Πιάνο : Χ. Νικολοπούλου

Μπάσο : Π. Διαμαντόπουλος

Percussions : Drums: Α. Κουσάκης

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Θέατρο Κατίνα Παξινού – Αττικό Άλσος

Είσοδος Ελεύθερη