Με τα τραγούδια του να έχουν βρεθεί στο top 20 των charts σε πάνω από 40 χώρες τα τελευταία χρόνια, ο διεθνής Γιώργος Περρής επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα με την παγκόσμια κυκλοφορία του νέου του single με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Disobey”.

Μετά τη μεγάλη του ελληνική επιτυχία «Καρδιά Κοίτα» σε μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου που σημείωσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο Youtube, ο Γιώργος Περρής γράφει και δημιουργεί μαζί με τους Moh Denebi και Mark Caplice ένα κομμάτι που υμνεί την αναγέννηση του σώματος και του πνεύματος. Με συνεργάτες δύο σπουδαίους επαγγελματίες παγκόσμιας παρουσίας, ο Γιώργος Περρής μας χαρίζει μια μουσική αισιόδοξη, καινούρια και συνάμα τόσο οικεία.

«To Disobey είναι η δική μου έκφραση για την προσωπική ελευθερία. Μία ελευθερία που γιορτάζει τη διαφορετικότητα, απαλλαγμένη από «πρέπει» και αλυσίδες», αναφέρει ο ερμηνευτής, δημιουργός αλλά και παραγωγός του single που ηχογραφήθηκε στην Σουηδία πριν την πανδημία. Με σύμβολο την πεταλούδα, το Disobey, έρχεται σε μια χρονική στιγμή που όλοι περιμένουμε την πορεία προς τη νέα εποχή. Την πορεία μας προς την αναγέννηση, την αναμόρφωση, την μετάλλαξή μας σε κάτι σπουδαιότερο.

Με στίχους ενάντια στην καταπίεση της προσωπικότητας και νότες που μας υπόσχονται μια άνοιξη όπως την ονειρευόμαστε, το Disobey θα γίνει σίγουρα το soundtrack των ανέμελων στιγμών μας που τόσο έχουμε ανάγκη.

“I’m gonna live my life

I’ll dance the way I like it

I’ll be a butterfly

Changing shape the way I like it

All I hear in my mind

Is the voice I try to hide

Oh let me hear you say

Now it’s time to disobey”

Βρείτε το “Disobey” από σήμερα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής και ακολουθήστε μόνο τα θέλω της καρδιάς σας.

There’s a chain on my mind

But when I try

I can’t shake it

I wore it all my life

It just dont feel right

Don’t wanna be a slave

To be afraid

I cant take it

I’m standing out of line

As I walk away

I’m gonna live my life

I’ll dance the way I like it

I’m standing out of line

No more chains and more lies

I’ll be a butterfly

Changing shape the wayI like it

All I hear in my mind

Is the voice I try to hide

Let me hear you say

Now it’s time to disobey

You’re the picture

but you never knew

You could change it

Yeah it’s the frame you choose

Draw what you like

Don’t try to be the same

Just embrace that you’re different

I’m standing out of line

Let’s just walk away

Everyone follows someone

But who says that they’re not lost

Why don’;t you follow your heart

So you can say