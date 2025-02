Ξεκίνησαν τα όργανα!

Η άνοιξη μπαίνει με τραγούδια και χορούς!

Γκιντίκι και Banda Entopica, επιστρέφουν για τρίτη σεζόν στην Hπείρου & Aχαρνών, εκεί όπου κάθε φορά, σε ένα κατάμεστο Kύτταρο, μας χαρίζουν αβίαστα, στιγμές μοναδικές! Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, για ένα γλέντι επικών διαστάσεων, που έχει γίνει θεσμός. Αυτή τη φορά, στην καρδιά των αποκριών (!) και τα ..ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.. Σάββατο 1η Μαρτίου, φοράμε άνετα ρούχα και παπούτσια και όόότι μας κάνει κέφι…

and let the γλέντι begin!

Banda Entopica

Η Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα την Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου, κινείται σε ρυθμούς χορευτικούς και πολλές φορές εκστατικούς με τραγούδια παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις. Η μπάντα ξεκίνησε την πορεία της από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν πληθώρα εμφανίσεων σε μουσικά στέκια της πόλης καθώς και σε μεγάλα φεστιβάλ. Σε ένα περιβάλλον με την παράδοση να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας – είτε ως τραγούδι, είτε ως χορός – κάθε ζωντανή εμφάνιση της μπάντας έχει δυναμική διάσταση με έντονη αλληλεπίδραση μουσικών και ακροατών, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή αισθητική πρόταση. Η παραδοσιακή μουσική λειτουργεί άκρως διονυσιακά και δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει συναισθήματα που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

To 2021 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους cd με τον ομώνυμο τίτλο “banda entopica”!

Οι banda entopica είναι:

Κωνσταντίνα Κιούλου – τραγούδι

Γιάννης Γαλίτης – κλαρίνο

Αργύρης Καραγκούνης – τρομπέτα

Νίκος Φουτάκης – ακορντεόν

Μπίλης Μαλεγκάνος – κρουστά

Γιάννης Γκουντάνος – ηχοληψία

Γκιντίκι

Οι Γκιντίκι είναι ένα πειραματικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2014. Από τότε έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάμπολλες ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα αλλά και σε φεστιβάλ στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία). Το ύφος του σχήματος είναι ιδιαίτερο καθώς μέσα από τα παραδοσιακά όργανα, όπως είναι το λαούτο, το κλαρίνο, η γκάιντα, το βιολί και τα κρουστά, γίνεται μια πιο σύγχρονη προσέγγιση του παραδοσιακού μέσω του ρυθμικού και του ερμηνευτικού κομματιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν βρεθεί δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνη, Χαΐνηδες, villagers of ioannina city, Σπύρος Γραμμένος, Δημήτρης Μυστακίδης, Βάσω Βασιλειάδου κ.α.

Από το 2019 οι ’’Γκιντίκι’’ κατεβαίνουν στην Αθήνα και έκτοτε σας κάνουν να χορεύετε με την ψυχή σας παντοτινά.

Οι Γκιντίκι είναι:

Τάσος Κοφοδήμος – λαούτο, φωνή

Κωνσταντίνος Λάζος – κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, φωνή

Κωσταντής Παπακωνσταντίνου – κρουστά

Θοδωρής Σιούτης – βιολί

Σάββατο 1η Μαρτίου 2025

Πόρτες: 20.30 – Έναρξη: 21.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών – Αθήνα

Τηλ. 210-8224134

Εισιτήριο: 12€ (early bird) 15€ προπώληση 15€ ταμείο

Προπώληση εισιτηρίων: more.com