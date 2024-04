Έφτασε η στιγμή για το μεγαλύτερο γλέντι στο κέντρο της Αθήνας! Η χαρά για μας είναι διπλή καθώς θα μοιραστούμε μαζί σας παρέα με αγαπημένους μας φίλους και συνεργάτες τις μουσικές που μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια.

Έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης και έχοντας κυκλοφορήσει τον 1ο μας δίσκο ανεβαίνουμε φέτος στη σκηνή της Τεχνόπολης για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια μας στη μουσική.

Με full μπάντα και με guest εκπλήξεις – Ιουλία Καραπατάκη και more to be announced – θα στήσουμε ένα γλέντι γεμάτο ενέργεια και ξεσηκωτική διάθεση με στόχο να μας ακούσει όλη η πόλη!!

Είστε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι να ζήσουμε παρέα μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κυκλωτικούς χορούς, να στήσουμε μια μεγάλη αγκαλιά μέσω της μουσικής και να ενώσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

ΑHOY !!!

Οι Γκιντίκι είναι:

Τάσος Κοφοδήμος – Λαούτο, τραγούδι

Κωνσταντίνος Λάζος – Κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, φωνή

Κωσταντής Παπακωνσταντίνου – Κρουστά

Θοδωρής Σιούτης – Βιολί, φωνή

Αλέξανδρος Καρλής – Κοντραμπάσο

feat. Ιουλία Καραπατάκη + Σπέσιαλ Guest

Τρίτη 9 Ιουλίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Ώρα έναρξης: 21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια:

Early Birds: 12 €

Προπώληση: 14 €

Ταμείο: 16 €

Προπώληση: more.com