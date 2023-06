Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Goran Bregović αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο συνθέτης, μουσικός, στιχουργός, ενορχηστρωτής και παραγωγός με μεγάλη επιρροή, που σημάδεψε τη μουσική σκηνή των Βαλκανίων στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Η απήχηση του στην Ελλάδα υπήρξε εξαρχής τεράστια και εκφράστηκε τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις του.

Αυτό το καλοκαίρι βρίσκει τον αγαπημένο συνθέτη με το νέο album “The Belly Button of the World” και με νέες εμφανίσεις τον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Το album που ηχογραφήθηκε την περίοδο της πανδημίας και περιλαμβάνει πέντε έργα, γραμμένα για τρία σόλο βιολιά, μια συμφωνική ορχήστρα, ένα σεξτέτο με ανδρικές φωνές και φυσικά το συγκρότημα Wedding and Funeral Band.

Ο Goran Bregović δημιούργησε τρεις λυρικές ιστορίες βασισμένες σε χριστιανικές, εβραϊκές και μουσουλμανικές λειτουργίες που εκτελούνται από τους σολίστ Mirjana Nesković (Σερβία), Gershon Leiserson (Ισραήλ) και Zied Zouari (Τυνησία).

Με αυτό το άλμπουμ, ο Goran Bregović συγχωνεύει τον πυρήνα της δημιουργικότητάς του με το μέχρι τώρα μουσικό του ταξίδι: κλασικό, άγριο, μοναδικό, εκλεκτικό και πάντα απροσδόκητο…

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Decca σε ηλεκτρονικά και φυσικά δισκοπωλεία.

Παράλληλα ετοιμάζεται να μας επισκεφθεί τον Ιούλιο για τρεις συναυλίες, στη Ραφήνα, τη Νίσυρο και στη Δωδώνη.

Στις εμφανίσεις της Ραφήνας (17 Ιουλίου) και της Νισύρου (18 Ιουλίου)

θα τον συνοδεύσει η μπάντα Wedding and Funeral Band, ενώ στην συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης μαζί του και ένα μικρό κλασσικό σύνολο εγχόρδων και χορωδών, όπου οι κλασσικές συνθέσεις από το νέο δίσκο του και αυτές από την La Reine Margot, θα αποτελέσουν την βάση της εμφάνισης του, στην έναρξη του 7ου Φεστιβάλ του Δήμου Δωδώνης.

• 17 Ιουλίου – Ραφήνα

Κολυμβητήριο Ραφήνας

Ώρα έναρξης : 21.00

Πόρτες Ανοίγουν : 19.30

Προπώληση:

https://www.ticketmaster.gr/showEventInfo.html?idEvent=2006067

Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος : 30 € (Όρθιοι & Καθήμενοι Δίπλα στη σκηνή & πίσω)

VIP : 60 € (Χώρος για καθήμενους με συνοδευτικά μπροστά στη σκηνή) Αυστηρά περιορισμένος αριθμός.

• 18 Ιουλίου – Νίσυρος

Κοιλάδα Ηφαιστείου

Έναρξη του 1ου Διεθνές Φεστιβάλ Νισύρου

Ώρα 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

Παραγωγή: Fantasia Music

• 28 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης

Έναρξη του 7ου Φεστιβάλ του Δήμου Δωδώνης.

Πληροφορίες : https://www.dodoni.gr/