H Lia Hide σε Ευρωπαϊκή περιοδεία, με στάσεις και στην Ελλάδα…

H Lia Hide, το πολυσχιδές κορίτσι της σκοτεινής artpop αναχωρεί τον Σεπτέμβριο για μία μεγάλη Ευρωπαϊκή περιοδεία, ταξιδεύοντας μέσα σε 40 μέρες, σε 10 χώρες, με στάσεις και εμφανίσεις σε 27 πόλεις στην Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αυστρία, με πρώτη στάση στην Πάτρα.

Με 3 προσωπικούς δίσκους πλέον στις αποσκευές της:

Home, EMI-Universal, 2013

(παραγωγή Lia Hide, ηχογράφηση/μίξη στο Στούντιο Κυριαζή με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, μάστεριν από τον Θάνο Καλέα)

(παραγωγή Lia Hide, ηχογράφηση/μίξη στο Στούντιο Κυριαζή με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, μάστεριν από τον Θάνο Καλέα) Everyone Seems to Know Who I Am, DontHideMe, 2017

(παραγωγή και ενορχήστρωση Ευριπίδη Ζεμενίδη, ηχογράφηση/μίξη στο Στούντιο Κυριαζή με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, μάστεριν από τον βραβευμένο με Grammy, Adam Ayan [NIN])

(παραγωγή και ενορχήστρωση Ευριπίδη Ζεμενίδη, ηχογράφηση/μίξη στο Στούντιο Κυριαζή με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, μάστεριν από τον βραβευμένο με Grammy, Adam Ayan [NIN]) Tells no Fairytales, DontHideMe & B-OtherSide Records (vinyl), 2019

(παραγωγή Lia Hide, ενορχήστρωση Lia Hide, Aki’Base, Γιώργου Ράδου, Ευριπίδη Ζεμενίδη, ηχογράφηση στο Στούντιο Κυριαζή, DuDu Loft, City Studios, μίξη με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, μάστεριν από τον Denis Blackham [Antony & the Johnsons, Brian Eno & David Byrne,Tears for Fears, κ.α.])

…αλλά και την πρόσφατη κυκλοφορία της μουσικής που έγραψε για την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, το χορόδραμα του Παύλου Κουρτίδη (εκδόσεις Ιδαλγός, 2019), η Lia Hide με τους Γιώργο Ράδο στα τύμπανα και Aki’Base στο μπάσο, ξεκινά ένα μεγάλο οδοιπορικό στην Ευρώπη, με στόχο να συστήσει την μουσική της σε κάθε πόλη στο διάβα της.

Η Lia Hide έχει εκτενή δισκογραφία συνεργασιών στην εγχώρια Electronica και όχι μόνο, στο παρελθόν (Α Dog Named Rodriguez, Robin Skouteris, Influence, Dimitris MCD Kritikos), συμμετοχές σε αγαπημένες συλλογές (Sunset & Sunrise, Local Underground, Global Underground, κ.α. αλλά και την φετινή Grecospectiva της Amour Records) μια λίστα στιβαρών ονομάτων στις συνεργασίες και συν-εμφανίσεις της (Tricky, Kovacs, Kadebostany, Keep Shelly in Athens, Anneke Van Gierbergen, Joseph Van Wissem, KBHTA, Nomik) και τα τελευταία 2 χρόνια περιοδεύει ασταμάτητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 200 εμφανίσεις.

Στην περιοδεία αυτή στην Ευρώπη, με μεγάλη χαρά, η Lia Hide παρουσιάζει ένα φρέσκο κορίτσι ως supporting act/special guest, την νέα τραγουδοποιό Έλενα Μαλάμου με τα κομμάτια από τον ολοκαίνουριο ντεμπούτο δίσκο της Fragments of Emotions, που ηχογράφησε στην Αγγλία σε παραγωγή του βραβευμένου με Grammy Ian Prince. H Έλενα Μαλάμου παίζει finger style κιθάρα και τραγουδά τα indie/folk τραγούδια της, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ και έχει περιοδεύσει με τους Ghost Notes, Manouchedrome Trio και the Guests, ως rhythm guitarist.

Lia hide – no fairytales tour – fall 2019

w/Elena Malamou

September

25 / Patra-cafe del bar [gr]

27 / nardó-Jungle parco raho [it]

28 / Pratola Peligna-garbage club [it]

29 / Castro dei Volsci [it]

October

02 / Firenze-teatro del sale [it]

03 / FIRENZE-teatro del sale [it]

04 / TBA / [it]

05 / Padua-osteria barabba [it]

06 / Treviso-dump [it]

08 / Perugia-marla [it]

09 / Livorno-ex cinema aurora [it]

10 / TRieste-dai dai [it]

11 / Trieste-dai dai [it]

12 / Ljubljana-prulcnek [si]

14 / Graz-bakaliko [at]

16 / Budapest-edison bar & ink [hu]

17 / Leipzig-mortelwerk [de]

18 / Rotterdam-hostel room [nl]

19 / antwerp-cfou [be]

21 / Oxford-sandy’s piano bar [uk]

22 / HAYES FM live [uk]

23 / Rennes-la ruche [fr]

24 / Bordeaux-thelonius jazz café [fr]

26 / Castelnuovo / il portico [it]

27 / RoMa-live in [it]

30 / tba / [IT] [it]

31 / Taranto-cibo per la mente [it]

November

01 / cosenza-hub [it]

Η παρουσίαση του δίσκου Tells no Fairytales θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου στο six d.o.g.s (Αβραμιώτου 6-8) με special guest την Ειρήνη Κετικίδη & supporting act έκπληξη (!)