Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ “HAIR”, κοιτά στον καθρέφτη του την πιο tribal rock version του και ετοιμάζει βαλίτσες και πάλι για την Αθηναϊκή θεατρική σκηνή. Μετά από σχεδόν έναν χρόνο αναμονής, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Μαλισσόβα, το δυναμικό και νεανικό καστ που υποστηρίζει με το ταλέντο του τη νέα αυτή εκδοχή, υπόσχεται ένα εμπνευσμένο, μεθυστικό, πολύχρωμο αποτέλεσμα και ένα μιούζικαλ που δεν έχει σταματήσει ποτέ να συναρπάζει με την ξεκάθαρη πολιτική του θέση αλλά και τα εμβληματικά τραγούδια του. Κομμάτια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο rock musical, όπως το “Age of Aquarius” και το “Let the sunshine in”. Κομμάτια έτοιμα και πάλι να «απογειωθούν» μπροστά στο αθηναϊκό κοινό –τα περισσότερα από αυτά στην πρωτότυπη εκδοχή τους στα Αγγλικά–, ακούγονται πιο σύγχρονα από ποτέ, με τη βοήθεια του πιο ευφάνταστου νεανικού καστ που θα μπορούσε κάποιος να συγκεντρώσει.

And the story goes

Πενήντα και βάλε χρόνια μετά (το μιούζικαλ έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1967 στο Joseph Papp’s Public Theater της Νέας Υόρκης) και η τολμηρή αυτή ροκ παραγωγή, είναι ακόμη εδώ, πιο ισχυρή από ποτέ. Δεν είναι τυχαία η τεράστια επιτυχία σε παραστάσεις στην Αμερική και την Ευρώπη που την ακολουθεί πάντα. Όπως καθόλου και δεν ξαφνιάζει η παρουσία βραβείων Grammy και Tony στον γεμάτο από έντονα συναισθήματα κατάλογό της.

Το “Hair” εμπνεύστηκε την αντιπολεμική ιστορία του από το περίφημο Summer of Love στο Σαν Φρανσίσκο. Τότε που πάνω από 20.000 hippies διαδήλωσαν ειρηνικά την επιθυμία τους για αγάπη και ειρήνη, μια διαδήλωση μάλιστα που οδήγησε λίγο μετά σε φεστιβάλ όπως το Monterey Pop Festival. Και δύο χρόνια μετά, φυσικά, στο περίφημο Woodstock. Σε μια εποχή που τα αιτήματα για ελευθερία, ισότητα, και σεξουαλική απελευθέρωση ήταν στις πρώτες θέσεις, στις προσωπικές ατζέντες εκατομμυρίων νέων σε όλο το κόσμο, τα αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά μηνύματα ήταν επόμενο να δυναμώνουν και να γίνονται κεντρικό θέμα συζήτησης.

Πενήντα χρόνια μετά και το αντισυμβατικό αυτό μιούζικαλ ηχεί και μοιάζει επίκαιρο όσο ποτέ. Τα αιτήματα παραμένουν ισχυρά όπως τότε, ο επαναπροσδιορισμός της ιδεολογίας , η αποδοχή της διαφορετικότητας, η δημιουργία μιας νέας ισότητας, είναι μερικά μόνο από τα νέα τοπία που ζητούν να χρωματιστούν με λέξεις και μουσικές.

Γιατί το “HAIR” δεν είναι ένα οποιοδήποτε μιούζικαλ. Είναι το αποτύπωμα μιας ολόκληρης εποχής, το πνεύμα μιας γενιάς, η ανάσα της ελευθερίας των beatniks, η καταγραφή μιας νεανικής κουλτούρας καταδικασμένης να κερδίσει τη μάχη της με την αιωνιότητα.

Η ιστορία μέσα στο έργο

Το “HAIR” μας συστήνει τη «φυλή», μια ομάδα πολιτικά ενεργών χίπις της «Εποχής του Υδροχόου» που ζουν μια μποέμικη ζωή στη Νέα Υόρκη και αγωνίζονται ενάντια στη στρατολόγηση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Claude, ο καλός φίλος του Berger, η συγκάτοικός τους Sheila και οι φίλοι τους αγωνίζονται να εξισορροπήσουν τις νέες τους ζωές, τους έρωτές τους και τη σεξουαλική επανάσταση με την εξέγερσή τους ενάντια στον πόλεμο, τη συντηρητική κοινωνία και τους γονείς τους. Τελικά, ο Claude πρέπει να αποφασίσει αν θα αντισταθεί όπως έκαναν οι φίλοι του ή να υποκύψει στις πιέσεις των γονιών του (και της συντηρητικής Αμερικής) να υπηρετήσει στο Βιετνάμ, να συμβιβαστεί εγκαταλείποντας τις φιλειρηνικές του ιδέες και να διακινδυνεύσει τη ζωή του.

“HAIR ”/ The American Tribal Love Rock Masterpiece

Book and Lyrics by Gerome Ragni & James Rado

Music by Galt MacDermot

Ταυτότητα Παράστασης

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου

Μουσική διδασκαλία – διεύθυνση ορχήστρας: Ανδρέας Κουρέτας

Απόδοση Ελληνικών στίχων: Ανδρέας Κουρέτας

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Ενδυματολόγος: Γιώργος Σεγρεδάκης

Σκηνογράφος: Τέλης Καρανάνος

Μακιγιάζ: Make Up Lab by Yannis Marketakis

Hair styling: Κώστας Μπράτης

Φωτογραφίες παράστασης: Πάνος Γιαννακόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Σαμαρτζής

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Γιουφή

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιωτάς Δρόσου

Παραγωγή : People Entertainment Group | People Presents

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Pure Public Relations

Πρωταγωνιστούν

Μαίρη Συνατσάκη, Ίαν Στρατής, Ιάσονας Μανδηλάς, Κατερίνα Σούσουλα, Στέφανος Μουαγκιέ, Νικόλας Ραπτάκης, Έλενα Βακάλη, Ευγενία Λιάκου, Πάνος Μαλικούρτης, Δημήτρης Φριτζελάς, Ανδρέας Κουρέτας, Αντώνης Βλάχος, Γιώργος Γαζής, Ηλίας Σαμαρτζής

Πρεμιέρα : Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου

για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

Παραστάσεις : Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή

Ώρες παραστάσεων :

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 19:30

Θέατρο Ριάλτο – «Αλέκος Αλεξανδράκης»

Κυψέλης 54, Κυψέλη

Τηλ. 211 4107764

Τιμές εισιτηρίων

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κανονικό: 18 €

Μειωμένο (*): 14 €

ΣΑΒΒΑΤΟ (ΒΡΑΔΥΝΗ) – ΚΥΡΙΑΚΗ

VIP: 22 €, Κανονικό: 20 €

Μειωμένο (*): 16 €

ΣΑΒΒΑΤΟ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)

VIP: 20 €, Κανονικό: 18 €

Μειωμένο (*): 14 €

Τιμή για ΑμεΑ: 12 € σε όλες τις παραστάσεις. Κρατήσεις στο ταμείο του Θεάτρου.

(*) Το μειωμένο εισιτήριο αφορά σε: Φοιτητές, Μαθητές, Άνεργους