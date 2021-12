H post/cinematic rock μπάντα των Halocraft στις 9 Δεκεμβρίου θα καταλάβει το stage του Temple για να μας παρουσιάσει το εντυπωσιακό, ψυχεδελικό και πολυσχιδές δεύτερο θεματικό της album με τίτλο με τίτλο, A Mother to Scare Away the Darkness, που κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου 2021.

Οι παραμυθάδες Halocraft συνεχίζουν να εξερευνούν το μουσικό κόσμο της υπέροχης φαντασίας τους και αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αποτελεί το “A Mother To Scare Away The Darkness”. Ο δίσκος περικλείει όλα όσα έχουν καλλιτεχνικό ειδικό βάρος και μορφοποίησαν τη συλλογική εμπειρία τους, αυτούς τους τελευταίους μήνες, αποτυπωμένη σε 9 κομμάτια κινηματογραφικά περιπετειώδους και ατμοσφαιρικής post rock διαύγειας.

Η τετράδα φροντίζει για ακόμα μια φορά να χαρίσει έναν ατμοσφαιρικό και έντονα πειραματικό ήχο με το A Mother to Scare Away the Darkness που κάνει απόλυτα σαφές από την πρώτη κιόλας νότα του πως πρόκειται να σε υπνωτίσει, να σε αποκόψει από αυτόν τον κόσμο και σε ταξιδέψει στο δικό τους φανταστικό κόσμο. Γεγονός Μυστηριώδες όσο και άγριο, αισθησιακό όσο και μελωδικό κυριαρχείται από ψυχεδελικές εξάρσεις που χαρακτηρίζουν ένα album που αλλάζει διαρκώς μορφή. H μουσική του δίσκου νοσταλγική και πολυποίκιλη προσφέρει απλόχερα ηχητικά post rock μεγαλεία, με το μπάσο να έχει ηγετικό ρόλο στην παραγωγή και τις διαφορετικές επιρροές να εμφανίζονται σε κάθε κομμάτι. Είναι απόλυτα βέβαιο πως οι Halocraft στο Temple στις 9 Δεκεμβρίου πρόκειται να σας χαρίσουν μια cinematic ηχητική πανδαισία που θα σας απογειώσει!

Μαζί τους οι Message In A Cloud και οι Egoera. Το στιλ των Message in a Cloud είναι μια μίξη post-rock, post-metal, shoegaze και black metal, με βασικές επιρροές μπάντες όπως οι Alcest, Isis και Deafheaven. Το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ “Anassa” χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από αργά, ατμοσφαιρικά σημεία, συνδυασμένα με πυκνά σε reverb περάσματα, ηλεκτρονικές πινελιές και blast-beat ξεσπάσματα. Οι Egoera είναι μία 3-μελής instrumental rock μπάντα με στοιχεία από την post rock σκηνή.

Το “A Mother to Scare Away the Darkness” αποτελεί το πρώτο κομμάτι της εξιστόρησης από το συνολικό έργο με τίτλο “The Witch’s Forest”. Το άλμπουμ αυτό είναι prequel θεματικά από το προηγούμενο debut Album “Chains for the Sea” που αποτελεί το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Οι τίτλοι των κομματιών, εννιά στο σύνολο τους, οι μελωδίες και οι στίχοι (όπου υπάρχουν) αποτελούν μέρος του συνόλου της ιστορίας. Οι Halocraft σαν γνήσιοι παραμυθάδες όπως και στο πρώτο έχουν αφήσει, για τους οπαδούς τους, στοιχειά της ιστορίας τους μέσα και στο δεύτερο άλμπουμ καθώς και στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook.

Το πρώτο τραγούδι του album, “A Mother to Scare Away the Darkness” μοιάζει και είναι ένα μνημειώδες κομμάτι. Καθώς το ακούς αισθάνεσαι αλλεπάλληλα κύματα ανακούφισης, παρηγοριάς, ενδυνάμωσης, θεραπείας και όσα προσφέρει το μητρικό άγγιγμα ώσπου να σε ετοιμάσει για να πορευτείς μόνος στη ζωή. Δεν την κατηγορώ, έμαθα πόσο σκληρή μπορεί να είναι η ζωή. Δεν την κατηγορώ… Με το “Through the Caverns” μας ταξιδεύουν στη σκληρή πραγματικότητα. Η ζωή είναι μια μάχη, ένας αιώνιος κόπος. Περιπέτειες, αγάπες, δυσκολίες, μόχθος, σπουδαίες στιγμές. Κρυφά περάσματα και αρχαίες σήραγγες. Θα έπρεπε να φοβάμαι, αλλά δεν φοβάμαι. Έχω ηρεμήσει. Το “Quantum” αποτελεί μια στιγμή ηχητικής αυτογνωσίας και κατανόησης που κάνει τα πράγματα πιο προσιτά, πιο συνειδητοποιημένα. Δηλαδή… Όλο το σύμπαν είναι ένα τραγούδι;

Ξεχωρίζουν επίσης τα “The Machine”, “Small Victories” και το “Don’t Break the Loop”, με το οποίο κλείνει το album να αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα τραγούδια.

To “A Mother to Scare Away the Darkness” ηχογραφήθηκε στο Valve studio, στην Θεσσαλονίκη, σε παραγωγή του Struter o οποίος είναι υπεύθυνος για την μίξη, το mastering και το editing. Τέλος, το artwork επιμελήθηκε ο Τηλέμαχος Μίλιος.

Halocraft | Band Members

Κιθάρα/Φωνητικά/loops: An extraordinary Rabbit

Κιθάρα, Πλήκτρα: A marvellous Cat

Extra τύμπανα/ Percussions: A magnificent Wolf

Μπάσο: A majestic Fox

Η εμφάνιση στην Αθήνα των Halocraft αποτελεί μέρος της mini Ελληνικής περιοδείας τους σε Θεσσαλονίκη [Rover | 8/12], Λάρισα [Skyland | 10/12], Βόλος [Café Society – 11/12].

Special Guests

Message in A Cloud

Egoera

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Doors Open: 20:00

Show Starts: 20:30

Temple

Ιάκχου 17, Αθήνα



Presale: 10€

On Spot: 12€

Προπώληση – Διάθεση Εισιτηρίων: Viva.gr

& Tηλεφωνικά στο 11876