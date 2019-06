Hardy feat Mike – “Telephone”

O Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης Hardy ενώνει τις δυνάμεις του με τον ταλαντούχο Mike και μας ξεσηκώνουν με το «Telephone»!

Το «Telephone» είναι ένας ύμνος στις αγάπες του καλοκαιριού και συνδυάζει σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα την feel good χροιά του Hardy με τα άψογα φωνητικά του Mike. Η πρωτότυπη μίξη ελληνικού και αγγλικού στίχου κάνει το single ακόμα πιο συναρπαστικό και, σίγουρα, θα μπει αμέσως στη λίστα των πιο αγαπημένων summer hits!

Γεννημένος στο Λονδίνο, ο Hardy ασχολείται με τη μουσική, ως τραγουδιστής και ως συνθέτης, από τα 15 του χρόνια. Κατά την οκταετή πορεία του στη μουσική μετρά συνεργασίες με πολλά ταλέντα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας και με υποψήφιους για Grammy συνθέτες. Παράλληλα, λάνσαρε το δικό του επιτυχημένο περιοδικό μόδας, αλλά και ασχολήθηκε με τον τομέα του streetwear, πριν αποφασίσει να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ο Mike είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους τραγουδιστές, που σύστησε στο κοινό η Panik Records. Έκανε το ντεμπούτο του το 2014, με την Demy και το «Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα» και έκτοτε μετρά προσωπικά hit singles και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, όπως η Άννα Βίσση και η Ελένη Φουρέιρα, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι, «Καρμικά».

Music: Lionel Loop

Lyrics: Mike, Hardy

Dance by Linnea Gulé

Ima take you away,

Call me on your telephone,

I said baby what’s your name,

She’s a beauty, honestly,

Let me take you away,

Call me on your telephone,

Are you feeling okay,

Won’t you call me on your telephone,

Telephone, telephone

Θέλω μαγεία και ξεφεύγω

στο τίποτα δεν παραμένω

στον ορίζοντα μια σχισμή τη βλέπω

και τη φαντασία μου μαγεύω

Θέλω κάτι που μοιάζει μ’ αυταπάτη

σαν αγκάθι το κορμί κι εχάθη

από ανέμου φιλί ξεχασμένης αγάπης

Δε θέλω πολλά

θάλασσα και μια αμμουδιά

μου αρκούν αυτά

για να ζωντανέψω ξανά.

Μου φτάνει να είσαι εκεί

να χαζεύουμε τον ήλιο μαζί

και μετά αν χαθείς

θα σε ψάξω σε μια ευχή

